Fiere Truienaren huldigen hun Gouden Nina “Haar Gouden medaille heeft ze mee in haar nieuwe handtas” Dirk Selis

10 november 2018

14u26 0 Sint-Truiden Ondanks de regen daagden toch zo’n 550 fans op om op de Truiense Groenmarkt de huldiging van turnster Nina Derwael bij te wonen. Op een NINApéro toosten de bezoekers op de medaillewinst van gouden Nina en werden de beelden van de historische prestatie nog eens afgespeeld op een groot scherm. Nadien maakte de wereldkampioene tijd vrij voor haar fans in het stadhuis van Sint-Truiden. Geduldig nam ze de tijd om met iedereen een persoonlijke selfie te nemen en van de nodige handtekeningen te voorzien.

De Truiense schepen van Sport Carl Nijssens (CD&V) kondigde vanop het podium op de Groenmarkt opnieuw aan dat Derwael ereburger zal worden van Sint-Truiden. Ook zal er een plein of een straat vernoemd worden naar de 18-jarige gymnaste, die op het WK in Doha tevens vierde werd in de allroundcompetitie en aan de balk. Nina genoot zichtbaar van de appreciatie van haar fans in haar thuisstad. “Ik ben echt blij dat men in Sint-Truiden zo heeft meegeleefd” zegt een glunderende Nina Derwael.

Jumpsuit

Achteraf op de receptie had de schepen nog een extra presentje bij. De stad Sint-Truiden schenkt ook 2500 euro aan Nina, hetzelfde bedrag dat ze van de Gymfederatie kreeg. Uiteraard een schijntje in vergelijking met de sommen die er bijvoorbeeld in het voetbal omgaan. “Dat is zeker welkom, ze kan ze zeker goed gebruiken, om haar kleerkast wat aan te vullen.” zegt mama Marijke. “Nina moet nu op heel wat publieke events aanwezig zijn, en daar wil een meisje van haar leeftijd natuurlijk ook netjes voor de dag komen. Zo moet ze volgende week naar Minister Muyters gaan, en ze kan toch weer niet haar jumpsuit van vorige keer aandoen.”

Kerstboom

“Haar medaille heeft ze mee in haar handtas, die was eigenlijk voor onder de Kerstboom te leggen, maar ze had niets om haar medaille in mee te nemen. Ik heb dan maar van een kerstcadeau een wereldkampioencadeau gemaakt” lacht moeder Marijke Lammens.

Nette Beke

Wouter Beke was een opvallende aanwezige op de huldiging, al was hij eerder ingespannen als begeleider van zijn dochtertje Nette (7 jaar). Nette Beke is ook een turnster en een zeer grote fan van Nina en wou deze voormiddag voor geen geld ter wereld missen. “Ik ga heel hard mijn best doen om later net zo goed als Nina te turnen” zei ze wat verlegen vanop de arm van haar papa. Maar ook de gewone Truienaar schoof geduldig aan om met Nina op de foto te gaan. An Piccard kwam met haar dochtertje Kaat (9 jaar) speciaal van Zoutleeuw afgezakt. “Ik wil eens kijken of Nina echt zo groot is al mama beweert, en natuurlijk wil ik een handtekening scoren om er maandag mee in de klas te showen.” zegt Kaatje.

Olympisch Goud

“Olympisch goud uiteraard, dat is de droom van iedere topsporter” antwoordde Nina op de vraag welke medaille ze verkoos, Olympisch Goud of die van een Wereldkampioen. “We gaan er nu volop naar toe werken, hopelijk zonder blessures. Maar daar denk ik niet bij na, want eens het mogelijk blessureleed door je hoofd begint te spoken, ben je verloren.” vertelt Nina Derwael.