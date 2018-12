Felle regen van mei erkend als ramp: 500.000 euro hagelschade bij fruittelers Dirk Selis

24 december 2018

11u33 0 Sint-Truiden De Vlaamse regering heeft beslist om de uitzonderlijke regenval in mei als ramp te erkennen. Het onweer dat op 21 mei over Limburg trok, hield vooral in Sint-Truiden lelijk huis. Er was wateroverlast in de straten. Vijf fruittelers hadden voor 500.000 euro hagelschade.

Op maandag 21 mei viel plots meer dan 30 liter per vierkante meter in een uur. De totale schade in heel Vlaanderen wordt geraamd op 7 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft nu beslist om die uitzonderlijke regenval als ramp te erkennen. 34 gemeenten voldoen aan de voorwaarden om een schadevergoeding te krijgen van het Rampenfonds. Daarbij zijn heel wat kustgemeenten, maar onder meer ook Aalst, Deinze, Diest, Tongeren en Sint-Truiden.

Die laatste stad kreeg rond 18 uur met een wolkbreuk te kampen. Door de regen en hagel werd de Velmerlaan in deelgemeente Velm al snel omgevormd tot een rivier. Via de Langstraat kwam modder, afkomstig van de velden, de straat ingedreven. “De steenbrokken spoelden gewoon mee de weg op”, zeiden buurtbewoners Michaël en Tatjana. “Dat heb je wel vaker in overstromingsgebieden als dit. We zagen hier mensen op blote voeten opruimen op straat.”

In deelgemeente Brustem was er dan weer een zware blikseminslag in een elektriciteitscabine, waardoor Brustem-dorp en Kapelhof het een tijdlang zonder stroom moesten doen. In totaal werden zo’n 200 gezinnen getroffen.

“Ik ben blij dat de ramp erkend is en dat Sint-Truiden erbij is om een schadevergoeding te krijgen van het Rampenfonds", zegt schepen van Landbouw Hilde Vautmans (Open Vld). “Na de publicatie in het Staatsblad zal een vijftal landbouwers, allen in Velm, met schade aan hun teelten een dossier kunnen indienen. Het gaat om hagelschade aan kersen, appelen en peren, goed voor 500.000 euro. We zijn met de schadecommissie tweemaal ter plaatse geweest. In hun dossier zullen zij naar alle waarschijnlijkheid hun schade moeten aantonen en berekenen. Het bedrag dat vermeld wordt, is een raming. Ik hoop natuurlijk nu op een snelle afhandeling en uitbetaling aan de landbouwers”, aldus schepen Hilde Vautmans.