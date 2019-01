Familie trekt op strafexpeditie, maar verliest 29-jarige zoon Birger Vandael

04 januari 2019

12u40 0 Sint-Truiden Op zondag 30 september 2012 escaleerde een aanslepende vete tussen twee uit Afghanistan afkomstige families in een dodelijke vecht- en steekpartij in de Truiense Tramstraat. Acht leden en vrienden van een Antwerpse familie stopten met twee voertuigen aan de woning voor een strafexpeditie waarbij zij in numerieke meerderheid waren, maar één van hen overleefde een messteek in de buik niet. De rechtbank sprak in totaal voor 21 jaar celstraffen uit.

De hele vete draait omtrent een stukgelopen liefdesaffaire tussen een jonge vrouw uit de Truiense familie en een getrouwde man uit de Antwerpse familie. Ze waren sinds 2010 samen, maar toen bleek dat de man reeds gehuwd was, werd de relatie verbroken. Vanaf 2011 kwamen er geregeld klachten binnen vanwege beide families die gingen over belaging en bedreigingen. “De man bleek de familie van de vrouw lastig te vallen. Zo plaatste hij getrukeerde foto’s en filmpjes online en liet hij geregeld seksueel getinte beledigingen achter”, aldus de procureur.

Denk na: ja of nee?

De vader en broer van de vrouw uit Sint-Truiden vroegen geregeld aan de ex om te stoppen en de familie met rust te laten. Kort voor de feiten escaleerde dit conflict. Hij stuurde een zevental mails naar zijn ex en vroeg om contact met hem op te nemen. Daarin stelde hij een ultimatum. “Anders zullen er slechte dingen gebeuren.” Op 29 september 2012 komt er een mail binnen met de titel “Denk na: ja of nee?”. Hierin staat genoteerd dat de vrouw blij mag zijn dat er nog niets gebeurd is en nog tot 30 september 11 uur heeft om te antwoorden. “Anders kan het slecht aflopen.” De jonge vrouw antwoordt niet.

Stokken, borstels, paraplu’s... en keukenmes

Op 30 september trommelt de ex-partner wat vrienden uit het Gentse op. Met vijf mensen rijden ze van daaruit naar Antwerpen om vervolgens in twee voertuigen naar Sint-Truiden te trekken. Rond 19.15 uur komen ze daar aan en opent een vijftienjarige jongen de deur. Er ontstaat binnen een hevige discussie en deze loopt uit de hand. Er wordt geduwd en getrokken. Aan de ene kant staat de Truiense familie, aan de andere kant de Antwerpse familie die met acht ter plaatse is. er worden stokken, borstelstelen en paraplu’s gebruikt om te slaan. Tot een 21-jarig lid van de Truiense familie plots binnenwandelt met een groot keukenmes. Hij steekt dit twintig centimeter diep in de buik van een 29-jarige man van de Antwerpse clan. Ook een 28-jarige man wordt neergestoken. De eerste sterft onderweg naar het ziekenhuis, de tweede overleeft na een spoedoperatie.

Men moet niet praten tegen het zonlicht van het dossier in Openbaar ministerie over Antwerpse familie

Ruim zes jaar later, na de aanstelling van een deskundige, werd de zaak behandeld in de Hasseltse rechtbank. De intussen 27-jarige uitdeler van de messteek wordt beschuldigd van doodslag met voorbedachten rade. Het openbaar ministerie spreekt wel van uitlokking, maar de messteek staat niet in verhouding met de stokslagen. Een celstraf van vijf jaar, deels met uitstel, werd gevorderd. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van zelfverdediging (hoofdorde) en morele overmacht (ondergeschikte orde). Zes leden van de strafexpeditie riskeren tussen 2 en 3 jaar cel, ook deels met uitstel. Zij worden beschuldigd van het toedienen van slagen en verwondingen en bendevorming. “Het was duidelijk dat ze naar Sint-Truiden trokken om de andere familie een lesje te leren. Men moet niet praten tegen het zonlicht van het dossier in”, aldus de procureur.