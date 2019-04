Expertisecentrum niet opgezet met Limburgs Betty Ford-bier, genoemd naar oprichtster van Amerika’s bekendste afkickcentrum Dirk Selis

02 april 2019

18u36 4 Sint-Truiden Bij de opening van de Haspengouwse Bloesembar heeft de Brouwerij van Wilderen haar nieuwe bier in primeur voorgesteld. Pittig detail: het bier draagt de naam van Betty Ford, de oprichter van het Betty Ford Center... het meeste bekende afkickcentrum van de VS.

‘BETTY FORD nog maar pas gelanceerd en nu in volle primeur in België verkrijgbaar bij de BFV Bloesembar’ postte de Brouwerij afgelopen weekend op Facebook. BETTY FORD is een heldere Premium Red Ale van 5,2%. ‘Because no great story ever began with a glass of milk’ (omdat geen enkel straf verhaal ooit begon met een glas melk, nvdr.) staat er op de mooi ontworpen glazen te lezen. Maar de naamgeving roept hevige reacties op, niet in het minst door de achtergrond van de dame.

Betty Ford

Ford was de echtgenote van voormalig Amerikaanse president Gerald Ford en was first lady van de Verenigde Staten tussen 1974 en 1977. De vrouw worstelde in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw met een verslaving aan pijnstillers en alcoholisme en zou pas tot inkeer komen na een interventie van haar gezin in 1978. Nadat ze in 1982 volledig afgekickt was, richtte ze het Betty Ford Center op in Rancho Mirage, Californië, een instelling voor behandeling tegen chemische afhankelijkheid. Beroemdheden als Elizabeth Taylor, David Hasselhoff en Johnny Cash zouden er hun verslavingen overwinnen, maar ook niet-beroemdheden vonden hun weg naar het centrum.

Respectloos

De link tussen Betty Ford en bier lijkt dus niet al te vergezocht, al regent het op sociale media wel opmerkingen over het feit dat de naam nu op een fles alcohol zal prijken. “Dit is een slag in het gezicht van de vele mensen die elke dag tegen hun verslaving vechten”, vindt Marijs Geirnaert, directeur van het VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs . “Er rust een enorm taboe op verslaving, bij vrouwen zelfs nog meer dan bij mannen. Chapeau als een bekend figuur hiermee naar buiten durft te komen: dit betekent een enorme steun voor diegenen die met een problematisch middelengebruik worstelen. Het getuigt dan van weinig empathie noch respect voor mensen met problematisch alcoholgebruik om een nieuw bier die naam te geven.”

Knipoog

“Mogen we nog eens lachen? Het hoeft niet altijd zo serieus te zijn, hé. Natuurlijk weten we wie Betty Ford was, maar het bier kan evengoed vernoemd zijn naar Betty die in Ford Genk gewerkt heeft. Het is een schalkse knipoog, niet meer dan dat”, reageert Mike Janssen van Brouwerij Wilderen. “Het bier wordt voorlopig slechts heel beperkt verkocht, de productie moet nog op gang komen met onder andere flesjes in supermarkten”.

Ondertussen aan de andere kant van de oceaan

De Amerikanen zien de zaken toch lichtjes anders. De Gerald Ford Foundation laat zich niet onbetuigd, Kristy Lecceadone van de Gerald Ford Foundation: “ Het is illegaal om de naam van Betty Ford te gebruiken, alle rechten op het naam gebruik “Betty Ford” zijn toegewezen aan haar dochter. Ook die van de eerder smakeloze ‘Betty Ford Beer’.” Ook Jeremiah Gardner, directeur communicatie voor The Hazelden Betty Ford Foundation in Californië kan er niet om lachen en heeft zijn ganse ‘legal team’ samen geroepen om zich over de zaak te buigen. “First Lady Betty Ford’s voortlevende erfenis is er eentje van hoop, genezing en gezondheid voor ieder die met de ziekte die alcoholisme heet, te maken heeft. Om haar naam te gebruiken als een marketinggimmick getuigt van zeer slechte smaak en is zeer ongelukkig gekozen. Niemand zou zo’n grap maken als het over een andere chronische ziekte gaat.”