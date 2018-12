Ex-speler STVV Renaat Koopmans (54) sterft na hartfalen in auto Toon Royackers

12 december 2018

22u24 0 Sint-Truiden Net aan zijn geliefkoosde voetbalstadion van Stayen is woensdagmiddag ex-speler Renaat Koopmans overleden na een ongeval. Tijdens een rit met een nieuwe auto van Autorijschool Easy Driving kreeg hij plots een hartfalen. Hij ging met de wagen van de baan, en knalde tegen een bushokje.

Het ongeval gebeurde kort voor de middag, net ter hoogte van taverne Kanarie. Gelukkig stond aan de halte niemand te wachten. Bij het ongeval raakten ook geen andere voertuigen betrokken. Alles wijst er op dat de 54-jarige ex-verdediger van STVV tijdens het rijden al onwel geworden was, waardoor zijn auto onbestuurbaar werd. De man werd nog onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij later op de dag echter aan het hartinfarct.

Icoon

Koopmans speelde van 1982 tot 1993 bij STVV als verdediger. Hij bleef trouwens zijn volledige carrière trouw aan de Truiense kanaries. Bij het eerste elftal brak hij op 17-jarige leeftijd door onder Wilfried van Moer. In 1986-87 promoveerde hij met de ploeg mee naar eerste klasse. Vandaag stond het STVV icoon nog gekend in Sint-Truiden omwille van zijn bloemenzaak. Hij was ook actief als rij-instructeur.