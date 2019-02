Europees Parlement laat 120 ballonnen op om orgaandonatie in de kijker te zetten DSS

18 februari 2019

17u01 1 Sint-Truiden In het Europees Parlement in Brussel vond vandaag het EUDONORGAN-evenement plaats “Why Organ Donation Matters to Us All”, een EU gefinancierd project dat tot doel heeft om orgaandonatie te promoten bij het bredere publiek. Onder leiding van Europees Parlementslid Hilde Vautmans (ALDE, Open Vld) werd na afloop van het evenement een herdenkingsmoment gehouden ter ere van alle orgaandonoren. Ook werden symbolisch 120 ballonnen de lucht in gelaten, om meer mensen er toe aan te zetten zich te registreren als orgaandonor.

“Vandaag is er helaas een nijpend tekort aan organen, wat wordt gezien als de grootste beperkende factor voor orgaantransplantatie”, zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE). “In sommige gevallen van orgaanfalen is orgaantransplantatie de enig mogelijke behandeling. In 2017 stonden maar liefst 60.000 mensen op een wachtlijst in Europa. Om orgaandonatie te promoten, zijn bewustmakingsevenementen zoals het Europa-wijde EUDONORGAN-evenement of de BELDONOR-bus zo belangrijk. In België is elke burger in principe donor maar wanneer een familielid sterft, kan het voor de familie moeilijk zijn de beslissing te nemen om de organen af te staan, zelfs al had de overleden persoon dat misschien gewild. Daarom moeten we het taboe van de dood doorbreken en vaker spreken over orgaandonatie, zodat mensen zich effectief ook gaan registeren en er geen twijfel kan bestaan over het feit of iemand donor wil zijn of niet. We lieten 120 ballonnen op met een QR-code, mensen die een ballon vinden kunnen zo naar de website van EUDONORGAN en vinden er meer info over orgaandonatie in Europa.”