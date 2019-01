Els Robeyns en Ludwig Vandenhove trekken de Vlaamse lijst De Vlaamse lijst kleurt Haspengouws DSS

16 januari 2019

15u57 0

Het provinciaal bestuur van sp.a Limburg heeft dinsdagavond de belangrijkste plaatsen vastgelegd voor de federale en Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei.

Zoals eerder al aangekondigd trekt het Genkse Kamerlid Meryame Kitir de Kamerlijst. Peter Vanvelthoven werd op twee verwacht, maar zorgde dinsdagavond laat voor de grote verrassing. Nadat hij in oktober naast de burgemeesterssjerp greep in Lommel, kondigde hij zijn politiek afscheid aan. Hierdoor wordt ex-schepen Kris Verduyckt uit Lommel de nummer twee op de Kamerlijst. Burgemeester Patrick Lismont van Gingelom wordt lijstduwer en zijn collega Bert Moyaers van Herk-de-Stad eerste opvolger.

Vlaams Parlement

De Vlaamse lijst kleurt sterk Zuid-Limburgs. Op 1 staat Els Robeyns, de burgemeester van Wellen. De tweede plaats is voor Ludwig Vandenhove die na 14 oktober naast de prijzen viel. Sp.a telt nu 3 Vlaamse parlementairen, dus het gaat om 2 verkiesbare plaatsen.

“Ik ben de partij enorm dankbaar dat ik deze kans krijg”, zegt Ludwig Vandenhove. “Natuurlijk was mijn uitslag goed op zondag 14 oktober 2018 . Ik haalde de meeste stemmen in Sint-Truiden en de tweede meeste in Limburg na Jo Vandeurzen, maar zekerheden zijn er niet in de politiek. De laatste verkiezingen zijn nooit belangrijk, wel de volgende. De bevoegdheden, die ik had als gedeputeerde, situeren zich hoofdzakelijk op Vlaams niveau, zoals milieu en natuur en dierenwelzijn. Zo kan ik mijn werk dat ik op Limburgs niveau begonnen ben voort zetten op Vlaams niveau.”