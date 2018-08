Eindelijk veilige fietspaden op Diestersteenweg 14 augustus 2018

In de loop van 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werkzaamheden aan de Diestersteenweg. In de zone tussen de Speelhoflaan en de Guvelingenlaan moeten er noodzakelijke herstellingen gebeuren aan de riolen.





Na de ondergrondse werken wordt de weg ook voorzien van veilige en duidelijk gescheiden stroken voor fietsers en voetgangers.





Er komen nieuwe en veilige fietspaden aan een groot deel van de Diestersteenweg. De werken worden uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), die daarvoor een aanvraag indiende bij de stad Sint-Truiden. Die heeft op vrijdag 3 augustus het licht op groen gezet.





"In de zone tussen de Speelhoflaan en de Guvelingenlaan komen aan weerszijden bredere fietspaden, die door middel van hagen afgezonderd worden van de rijbaan. Langs deze fietspaden is er bijkomend ook ruimte voor een aparte voetgangersstrook", vertelt schepen van Mobiliteit en Openbare werken Bert Stippelmans. (DSS)