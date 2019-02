Eigenaars van monumenten voortaan vrijgesteld van leegstandsheffing Dirk Selis

26 februari 2019

09u39 0 Sint-Truiden Sint-Truiden pakt woningleegstand verder aan. Dankzij administratieve vereenvoudigingen kan de activering van leegstaande gebouwen vlotter verlopen. Voor eigenaars van monumenten bouwt het stadsbestuur bovendien een extra stimulans voor herbestemming in. Door leegstaande panden open te stellen voor tijdelijke huisvesting, kunnen de levensomstandigheden van deze tijdelijke bewoners overigens beter opgevolgd worden. Woonkwaliteit staat hierbij centraal.

Leegstand werkt verloedering in de hand en is nefast voor de levenskwaliteit van een stad. Sint-Truiden voert daarom een actief beleid om de leegstand een halt toe te roepen. Sinds 2015 komen leegstaande woningen op een register terecht en worden eigenaars aangemoedigd hun gebouwen een nieuwe invulling te geven. Deze aanpak blijft niet zonder succes. “Door een focus op herbestemming van leegstaande woningen, komen er jaarlijks minder en minder nieuwe gebouwen op het register terecht. In 2017 - amper twee jaar nadat we van start gingen - zagen we al een daling van zowat 60 procent. Ons beleid werpt dus duidelijk zijn vruchten af. Ook in de toekomst zullen we eigenaars daarom blijven activeren”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Snellere dienstverlening

Om dat beter te organiseren, heeft het stadsbestuur de reglementen met betrekking tot het leegstandsregister en de bijhorende heffingen op een aantal punten verbeterd. De nieuwe reglementen werden goedgekeurd op de gemeenteraad van maandag 25 februari. Eigenaars van leegstaande gebouwen kunnen hun dossier voortaan ook digitaal indienen. Vanuit de stadsadministratie wordt de dienstverlening op heel wat vlakken dan weer versneld. De nieuwe reglementen voorzien daarnaast in bijzondere bepalingen voor leegstaande gebouwen met een monumentenstatus en panden zonder domiciliëring die tijdelijke arbeidskrachten huisvesten.

Beschermde monumenten

“Eigenaars van panden die beschermd zijn als monument of als stads- en dorpsgezicht, worden vrijgesteld van een leegstandsheffing als ze aantonen dat ze werk maken van de herbestemming ervan. Gebouwen waar tijdelijke arbeidskrachten verblijven, nemen we op hun beurt expliciet in het leegstandsregister op. In ruil voor een belastingvrijstelling, moeten eigenaars aantonen dat de werknemers geregistreerd zijn bij de dienst Vreemdelingenzaken én moeten ze voldoen aan de kwaliteitseisen inzake huisvesting”, verduidelijkt schepen van Woonbeleid Jelle Engelbosch.