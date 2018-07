Eerste resultaten 'Meet de fitheid van de vijver' binnen 13 juli 2018

Nog tot en met 30 september dit jaar loopt de provinciale campagne 'Meet de fitheid van de vijver'. Inmiddels is deze al twee maanden bezig en de eerste resultaten zijn reeds binnen. Daaruit blijkt dat stille waters vooral worden gewaardeerd omwille van de schoonheid van het water en als biotoop voor planten en dieren. De meeste vijvers bevatten meer dan drie plantensoorten. "In Lummen zijn kamsalamander en loos blaasjeskruid gespot in een zwemvijver in een particuliere tuin. Beide zijn zeer zeldzame soorten. Door mee te doen, leren de deelnemers bij en participeren ze in een grootschalig natuuronderzoek", legt gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) uit. Een eerste prijs werd reeds overhandigd aan Marie-France Laurent uit Sint-Truiden, die een poel in de Fruitvallei meldde. "Het is nog niet gedaan. De campagne loopt nog tot einde september en er is nog een mooie prijs voor diegene die de meeste vijvers meldt en daarbij de vragenlijst volledig invult. Ons doel voor deze zomer is 1.000 gemeten vijvers", besluit Vandenhoven. (BVDH)