Eerste familiedag lokt 1600 mensen

naar Drone Port LXB

10 februari 2019

12u00 0 Sint-Truiden Het hart van de nog prille drone- industrie in Limburg klopt op Drone Port, een terrein van 30 hectare op het oud- vliegveld van Brustem bij Sint-Truiden. Daar is sinds eind vorig jaar een onderzoekscentrum voor drones operationeel. Het voorbije weekend vond daar de eerste familiedag plaats, waar een 1600 gezinnen met kinderen naartoe kwamen. De voorziene demo-vluchten met drones konden door het slechte weer niet doorgaan.

Niet getreurd, het publiek kon met een gids het futuristisch hoofdkwartier van Drone Port verkennen. Daar waren ze vanop de eerste rij getuige van hoe in de ateliers protoypes worden gemaakt en hoe bij start-ups en bedrijven multifunctionele drones ontwikkeld en getest worden. Verder kon het publiek op groot scherm zien waartoe drones allemaal in staat zijn. “Hier zijn 25 bedrijven, die 30 mensen tewerkstellen, actief”, aldus Mark Vanlook, de CEO van Drone Port en één van de grondleggers en gangmakers van de drone-sector in Limburg. “Tegen de zomer zullen hier 100 personen werkzaam zijn.”

Testvluchten

Staat nog op het programma dit jaar: een testvlucht met een drone die met een camera voor de boeren zal detecteren waar het akkerveld droog is. Uniek aan Drone Port is dat er zowel bemande als onbemande vluchten kunnen plaatsvinden. “Privé-vliegtuigen kunnen er vertrekken en landen, en dit in combinatie met drones”, aldus Mark Vanlook. “Hiervoor hebben we een verkeerstoren gebouwd die dag en nacht en zeven dagen op zeven bemand is en waakt over het veilig vliegverkeer.”