Een metertje foutparkeren bleek hier genoeg

voor een wel heel drieste reactie Toon Royackers

22 maart 2019

20u58 0 Sint-Truiden De wagen van Nadia Otten stond donderdagavond aan de Viaductstraat in Sint-Truiden inderdaad een metertje verkeerd geparkeerd. Maar iemand maakte zich daar duidelijk wel heel erg boos om.

Toen de vrouw donderdag terugkwam bij haar wagen bleek dat deze besmeurd was met verf uit een spuitbus. De dader had een volledige lijn dwars over haar auto getrokken, vanaf de plek waarop het parkeerverbod gold. Op de motorkap tekende hij voor alle duidelijkheid nog het logo van het parkeerverbod na. “We zagen plots een hoop volk rond de auto staan,” legt haar vriend Danny Andries uit. “We konden onze eigen ogen niet geloven toen we zagen wat er gebeurd was. Goed, de wagen stond misschien een metertje te ver. Maar niet zo dat we een ingang blokkeerden, of iemand hinderden. Nu hebben we wel gigantische kosten: drie ramen moeten vervangen worden, net als de twee deuren, het rubber én de motorkap. Getuigen die iets gezien hebben, mogen het ons altijd laten weten, want we hebben helaas nog geen idee wie zoiets bezield heeft.”