Eén kroeg per dag sluit de deuren, maar hier dansen ze nog op tafel: “Cosmocafé is ideale mix van bruine kroeg en hipsterbar” Dirk Selis

17 april 2019

17u24 2 Sint-Truiden Het aantal cafés in ons land blijft dalen, met bijna één per dag. In tien jaar tijd gingen we van zo’n 17.000 kroegen naar 14.368. Het Cosmocafé in Sint-Truiden zwemt echter dapper tegen de stroom in. “De reden van ons succes? We zijn zowel een bruin stamcafé als een hippe cocktailbar.”

In 2018 gingen volgens handelsinformatiekantoor Graydon nog 650 cafés failliet. Tel daar ook nog de uitbaters bij die er zélf de stekker uittrokken - vorig jaar 1.140 - en je weet dat het aantal cafés in ons land zienderogen slinkt. Het aantal nieuwe cafés ligt ook een stuk lager: vorig jaar kwamen er 1.221 bij. Netto verlies voor 2018: 569.

Alcoholcontroles

Een alarmerende tendens volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), dat de cijfers analyseerde. Het wijt de afname grotendeels aan een aantal maatregelen die zwaar wegen op de sector. “Eerst was er het rookverbod, en toen moest het ‘ergste’ nog komen: de bijna dagelijkse alcoholcontroles. De straffen zijn zo zwaar dat de mensen gewoonweg niet meer buitenshuis durven te drinken.”

Hoge bierprijs

Spelen ook mee: de erg kleine winstmarges in de sector, onder meer door hoge exploitatiekosten. “Zo blijft de bierprijs jaar na jaar stijgen”, oppert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Wanneer AB InBev de zoveelste prijsstijging doorvoert, volgt de rest. Uit schrik dat de klanten zullen afhaken, durft een pak uitbaters de prijsstijging van een pintje echter niet door te rekenen, terwijl dat natuurlijk wel zou moeten.”

Cosmocafé

Maar het Cosmocafé in Sint-Truiden gaat tegen de trend in. Het café van Pascal Vossius en Koen Vanmechelen kaapte onlangs nog de hoofdprijs weg in de categorie voor ‘Beste Belgische Bar’ tijdens de jaarlijkse VENUEZ Awards. “De gedurfde zet van Pascal Vossius om met Koen Vanmechelen samen te werken heeft gewerkt.” zegt algemeen directeur Bart Canini van het gerenommeerde ontwerpbureau Creneau International.

Stamcafé van de toekomst

Een stadscafé gemixt met de smaak van een internationaal gerenommeerde kunstenaar als Koen Vanmechelen was op zijn minst vernieuwend te noemen. Maar kijk: in een voormalige bloemenwinkel klopt het hart van de meest toonaangevende horecazaak van Sint-Truiden. STVV viert er zijn overwinningen, carnaval wordt er opnieuw hard gevierd en op zondag mogen bekende en minder bekende klanten er hun leukste vinylplaten opleggen.

Beste van beide werelden

“De sfeer van het bruine café moet je kunnen houden, maar de tijd is gepasseerd dat de dames op een vieze wc-bril gaan zitten”, zegt Pascal Vossius, die dagelijks met zijn café bezig is. “Je moet het beste van beide werelden met elkaar mixen. Het bruine stamcafé met de hippe cocktailbar. Maar ik geef toe, dat is niet makkelijk en vergt vooral veel passie en zorg.”