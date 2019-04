Eén jaar cel met uitstel voor Truienaar met losse handjes BVDH

10 april 2019

Een 33-jarige Truienaar is veroordeeld tot een celstraf van één jaar met probatieuitstel. Tussen 29 december 2016 en 22 maart 2017 toonde hij zijn losse handjes ten aanzien van zijn 34-jarige ex-vriendin uit Wellen. De vrouw kwam op 30 december 2016 zelfs terecht op de spoeddienst van het ziekenhuis. Enkele dagen later bekende beklaagde dat hij zijn partner al eens geduwd had en zij ongelukkig tegen een radiator of ladder terecht kwam. Het koppel had twee kinderen, maar is niet langer samen. Aan het slachtoffer dient de Truienaar een symbolische euro te betalen.