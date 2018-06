Een échte uitvaart voor je huisdier DIERENCREMATORIUM PAKT UIT MET DIERENUITVAARTPLAN MARCO MARIOTTI

06 juni 2018

02u48 0 Sint-Truiden Het Truiense dierencrematorium Amicitia start met een dierenuitvaartplan. Voor veel mensen blijken de kosten van het cremeren van hun huisdier meteen na het overlijden té groot. "Met dit plan wordt alles gespreid over de levensjaren én krijg je veel meer in de plaats", zegt zaakvoerster Joyce Boden.

Je overleden huisdier laten ophalen, cremeren, en thuis weer laten afzetten. Inclusief urne, aandenken, pootafdruk, haarplukje en foto's van het afscheid. Bij dierencrematorium Amicitia in Sint-Truiden krijg je voortaan dit volledig pakket aangeboden vanaf 36 euro per jaar. Het klinkt als een promotiestunt, maar het gaat om het gloednieuwe dierenuitvaartplan van het bedrijf. "Een dierencrematie is voor vele mensen niet evident", zegt Joyce Boden (28) van Amicitia. "Bij ziekte of ouderdom van een dier lopen de kosten voor de dierenarts, medicijnen, operaties hoog op. Dan is het vaak lastig om hun beestje een waardig afscheid te geven, de crematie kost al snel enkele honderden euro's zonder urne. Daarom komen wij met een oplossing: een dierenuitvaartplan."





Zoals echte begrafenis





De eerste voorwaarde: het dier moet gechipt zijn. "We werken ook met categorieën. Voor de dieren onder de tien kilo die tussen 0 en 1 jaar oud zijn, betaal je 36 euro per levensjaar. Dat voor een periode van maximum elf jaar. Wordt je kat uiteindelijk zestien jaar, dan moet je de laatste vijf jaar dus niet betalen. Verder hebben we de dieren boven de 10, 25 of 40 kilo. Voor die laatste groep betaal je 66 euro per jaar, maar maximum negen jaar lang."





Volgens Amicitia wordt de prijs zo gedrukt over de jaren, en indien het dier nog langer leeft dan de vooropgestelde betalingstermijn, is alles alvast geregeld. "Het geeft net als bij gewone begrafenissen ook een gerust gevoel dat wanneer het moeilijk moment van afscheid is aangebroken, alles al is gepland en gekozen. Baasjes hoeven in die moeizame periode geen beslissingen meer te nemen en alles is in de prijs inbegrepen."





Verdiend levenseinde

Vier jaar geleden opende Amicitia als een van de eerste dierencrematoria in het land een vestiging in Sint-Truiden en later in Rotselaar. "Sinsdien is die markt groter dan ooit. Vandaag zijn er meer dan tien crematoria in ons land voor dieren. In Sint-Truiden cremeren we jaarlijks 1.500 huisdieren. Dat gaat van honden en katten tot konijntjes, schildpadden, cavia's, salamanders en andere reptielen. Paarden, runderen en dergelijke mogen we niet cremeren." Ook het stadsbestuur is fier met de primeur. "We zijn blij dat er zoveel innovatieve bedrijvigheid is in onze stad. We hopen dat zo nog meer dierenvrienden in Sint-Truiden hun huisdier het levenseinde kunnen geven dat ze verdienen", geeft burgemeester Veerle Heeren (CD&V) nog mee.