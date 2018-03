Editors komen naar Academiezaal 06 maart 2018

02u47 0 Sint-Truiden Editors speelt op maandag 12 maart een volledig akoestische sessie voor een select Studio Brussel-publiek. De showcase vindt plaats in Sint-Truiden in de Academiezaal dat deel uitmaakt van de beroemde benedictenabdij. Een opvallende keuze voor een topband die meestal op Rock Werchter, Pukkelpop of in de AB speelt.

Driehonderd Studio Brussel-luisteraars zullen alles vanop de eerste rij kunnen meemaken, maar moeten daarvoor deelnemen aan een quiz. De achthoekige zaal is vaker het decor voor intiemer concerten en heeft dan ook een goede akoestiek. Editors stelt er die dag een nieuwe album 'Violence' voor dat op 9 maart uitkomt. Op 17 maart staat de groep ook in een uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen en deze zomer staan ze als headliner op TW Classic. Wie kans wil maken op een duoticket, kan deelnemen aan de quiz op de website van Studio Brussel. (MMM)