Economische werkloosheid treft 200 arbeiders Punch Powertrain: Vakbonden ongerust, ceo blijft rustig Dirk Selis

27 december 2018

15u37 4 Sint-Truiden Onweerswolken boven Punch Powertrain, producent van automatische versnellingsbakken. Tegenvallende orders uit China en een geschrapte megadeal met Iran duwen de productie omlaag en de economische werkloosheid omhoog. Onrust bij de vakbonden, maar ceo Cor van Otterloo blijft rustig.

Waar het personeel aanvankelijk nog begrip had voor de economische werkloosheid, is dat nu felle ongerustheid geworden. Punch Powertrain kampt met een sterkte terugval van de Chinese automarkt — de grootste ter wereld. Daar is de verkoop in november met bijna veertien procent gedaald. Het was de vijfde maand op rij met rode cijfers. Daarenboven schrapte ceo Cor van Otterloo in oktober — zeer tegen zijn zin — een megadeal met Iran, onder druk van de Amerikaanse regering. De economische werkloosheid trof toen al een tweehonderdtal arbeiders.

Vakbond verhardt de toon

De vakbond spreekt intussen nog altijd met veel respect over het management, maar het begrip neemt stilaan af. Dit in tegenstelling tot de ongerustheid op de werkvloer, die zienderogen toeneemt. “In juni zagen we de eerste tekenen van stagnatie”, zegt Raf Dal Cero, secretaris van ABVV Metaal. “De directie communiceerde evenwel transparant en vroeg — en kreeg — begrip. Maar dat begrip geraakt op. We zijn nog geen actie aan het voeren aan de poorten van Punch, maar we gaan ons wel scherper opstellen. Je moet weten dat er tussen de vakantie en deze maand arbeiders zijn die slechts drie weken konden werken. En sinds kort is er ook economische werkloosheid bij de bedienden. Dat baart ons echt grote zorgen. Op onze vraag komt er begin januari een vergadering met de directie, waar we duidelijke antwoorden willen horen. Ja, wij zullen onze toon verharden.”

“Even wat cijfers om de boel duidelijk te stellen”, reageert een ontspannen ceo Cor van Otterloo. “Er werken 160 mensen aan ons nieuwste model. Van die ploeg stempelt niemand. De 140 arbeiders die aan oudere modellen werken, stempelen nu reeds een drietal maanden week om week. En de laatste twee weken stempelen er zo’n twintig bedienden uit solidariteit met de werkvloer.”

“De Chinese automarkt stagneert inderdaad”, geeft van Otterloo toe. “Het land is volop bezig met het terugdringen van de CO2-uitstoot, en dat houdt mensen wat tegen om een nieuwe auto te kopen. Daardoor hebben wij momenteel een te grote voorraad in de pipeline. Het kapitaal dat in deze te grote stock zit, hebben we nodig om verder te investeren in nieuwe productontwikkeling. En om deze voorraad af te bouwen, moeten we in België ingrijpen door middel van economische werkloosheid. Maar wees gerust, ik maak me geen overmatige zorgen en ben al zeker niet in paniek. Ik redeneer gewoon als een zuinige Hollandse huisvader wanneer het even wat minder gaat.”