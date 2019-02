Duurzaam carnaval komt op gang in Limburg Confettiverbod in 14 Limburgse gemeenten Dirk Selis

22 februari 2019

14u16 0

Wie van plan is om één van de komende weekends een Limburgse carnavalstoet bij te wonen, zoekt best eerst even op wat kan en wat niet kan op het carnaval. De regels verschillen sterk van gemeente tot gemeente. Zo zijn er steeds meer gemeenten die het gooien van confetti of snoepjes tijdens de carnavalsoptochten verbieden. Wij maken een overzicht.

In totaal is het gooien van confetti tijdens carnavalsoptochten in 14 gemeenten in Limburg verboden. Daarnaast zijn er ook heel wat gemeenten die confetti toelaten maar restricties opleggen voor bepaalde types confetti die niet milieuvriendelijk zijn. Naast het milieu verbieden gemeenten confetti ook om veiligheidsredenen -confetti durft weleens in de ogen van toeschouwers te belanden- en omdat de confetti in de riolen terechtkomt waardoor die verstopt geraken.

Groot en kwalitatief snoepgoed

Snoep gooien is wel nog toegelaten bij de meeste carnavalsoptochten. Toch vragen de gemeentebesturen om het gezond verstand te gebruiken bij het gooien van snoep en ontstaan her en der initiatieven om geen snoep te gooien die in plastic verpakt is. Zo ontvangen carnavalgroepen in Zonhoven een tegemoetkoming van 100 euro wanneer zij uitsluitend groot en kwalitatief snoepgoed gooien. “De kleine, onpopulaire snoepjes blijven te vaak op de grond liggen en zorgden voor extra afval”, luidt het in Zonhoven. Ook in Leopoldsburg vraagt het stadsbestuur expliciet aan de carnavalgroepen om uitsluitend kwaliteitsvolle snoep te gooien.

Er is voorlopig geen revolutie aan de gang op vlak van een duurzaam carnaval, maar er is wel een kentering merkbaar. “We willen op termijn wel eens met de betrokken groepen afspreken of ze niet vrijwillig het gebruik van confetti willen afschaffen, zonder dat er een specifiek verbod moet komen. Carnaval is en blijft een volksfeest”, zegt burgemeester van Dilsen-Stokkem Sofie Vandeweerd.

Confettiverbod

In heel wat gemeenten is er geen verbod op het gooien van confetti en snoep, maar wordt er wel gerekend op de goodwill en het gezonde verstand van de deelnemers aan het carnaval. In Zonhoven besliste men wél om vanaf dit jaar een verbod op confetti in te lassen, met oog op een duurzamer carnaval. “Onze gemeente behoort zo tot de 19 procent Vlaamse gemeenten waar een confettiverbod van kracht is”, klinkt het in Zonhoven trots.

“Stad Genk wil het waardevolle volksfeest dat Carnaval is, verenigen met een groeiend draagvlak voor een duurzaam feest, zonder slingervuil, zonder plastic afval. Hiervoor zijn we al jaren in overleg met de carnavalsverenigingen en hebben we al enkele belangrijke stappen gezet. Het is verboden om tijdens de reclamestoet te flyeren en tijdens de stoet confetti uit te gooien. Het is enkel toegestaan om papieren slingers te gooien.” zegt de kersverse schepen van Feestelijkheden Toon Vandeurzen.

Te kort dag in het zuiden

In het zuiden van Limburg is men zo ver nog niet. Het stadsbestuur van Sint-Truiden voert geen verbod op confetti in voor de komende carnavalstoet van maandag 4 maart 2019. “Te kort dag” zegt de schepen van Milieu Ingrid Kempeneers (CD&V). Ook in Borgloon en Heers kiest men niet voor een duurzaam carnaval. Enkel de gemeente Wellen hanteert er al jaren een confettiverbod.