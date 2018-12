Duo vrijgesproken voor betrokkenheid bij rellen STVV-Union Birger Vandael

Twee jongemannen uit Sint-Truiden zijn vrijgesproken voor hun betrokkenheid bij de rellen tijdens de voetbalwedstrijd STVV-Union op 22 april 2017. De 21-jarige en 23-jarige heren werden ervan beschuldigd stenen te hebben gegooid richting een supportersbus van de bezoekende ploeg. Twee ruiten sneuvelden bij de feiten. De bus moest afremmen en enkele inzittende raakten lichtgewond. Ook het verkeer werd ernstig belemmerd. Verschillende personen sloegen op de vlucht, aan hun uitrusting was duidelijk te zien dat zij sympathie voor de thuisploeg hadden. De twee heren werden in het verleden reeds beschuldigd voor gelijkaardige feiten. “Beide beklaagden kunnen beantwoorden aan het profiel van ‘voetbalhooligan’ en zijn zichtbaar op camerabeelden ter hoogte van Stayen, maar er is twijfel omtrent hun plichtigheid. De door een getuige aangeduide verdachte vertoont geen fysieke gelijkenis met beklaagden”, staat te lezen in het vonnis.