Duo riskeert één jaar stadionverbod na rellen STVV-Union Birger Vandael

20 november 2018

11u30 0 Sint-Truiden Twee jongemannen uit Sint-Truiden riskeren een werkstraf en een gerechtelijk stadionverbod van één jaar nadat ze verantwoordelijk worden geacht voor het gooien van stenen op een supportersbus van Union. “Het is duidelijk dat de heren in het kader van voetbalwedstrijden nogal fanatiek tekeer gaan”, vatte de procureur samen.

De wedstrijd dateert van 22 april 2017. In Play-Off II ging Union (1B) toen verrassend winnen bij het hoger aangeschreven STVV (1A) met 0-1. Het doelpunt kwam van Mohammed Aoulad, die eerder nog voor de Kanaries voetbalde. Dat leidde tot de nodige frustraties bij de thuisfans. Rond 22.17 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er met kasseien werd geworpen richting de vertrekkende supportersbus van Union. Agenten ter plaatse gaven aan dat toen de bus wilde vertrekken, stenen in het rond vlogen. Twee ruiten sneuvelden bij de feiten. De bus moest afremmen en enkele inzittende raakten lichtgewond. Ook het verkeer werd ernstig belemmerd. Verschillende personen sloegen op de vlucht, aan hun uitrusting was duidelijk te zien dat zij sympathie voor de thuisploeg hadden.

Zes jaar stadionverbod in Nederland

Tijdens het onderzoek werden verschillende getuigen gesproken en werden camerabeelden geraadpleegd. De politie kon een vijftal identificeren. Zo werd duidelijk dat de stenen werden opgeraapt ter hoogte van De Bloemenhal. Uiteindelijk werden de twee beklaagden aangeduid: een 21-jarige Truienaar en een 23-jarige Truienaar. Ze hebben allebei al een verleden als ‘hooligan’. Eén van de twee heeft reeds een stadionverbod van zes jaar in Nederland. De andere heeft momenteel in ons land een stadionverbod lopen. Ook dit jaar dook de naam van de jongste op bij rellen in Genk, terwijl de oudste in Westerlo reeds problemen heeft gekend.

Zelf geven beide beklaagden aan dat een derde de schuld in hun schoenen wil schuiven. Bij de feiten in het verleden speelde alcohol naar eigen zeggen een rol. “Dit seizoen gaan we amper nog naar wedstrijden”, klonk het bij de jongemannen. Vanwege de burgerlijke partij werd een schadevergoeding van 8643,37 euro gevraagd, voor het herstellen van de ruiten. “Een maand is wel heel lang om een ruit te herstellen, dit bedrag moet herleid worden”, gaf de advocaat van beklaagden aan.

Zowel Union als STVV veroordeelde na de wedstrijd meteen de gebeurtenissen. Heel wat thuisfans distantieerden zich ook van de betrokkenen. “Zulke mensen moesten ze een stadionverbod geven”, klonk het onder meer. Op 18 december wordt duidelijk of dat ook het geval is.