Duchâtelet na het vandalisme: "Ik kan maar twee procent van mijn tijd in Charlton steken" Roland Duchâtelet reageert via de Britse radio talkSPORTS op de malaise binnen Charlton

27 februari 2019

14u32 0 Sint-Truiden In een radio-interview op de populaire Britse radiosportzender talkSPORTS heeft Roland Duchâtelet, eigenaar van Charlton Athletic FC, dan toch gereageerd op het graffitivandalisme dat hem overkomen is. Hij reageert tot ongeloof van de Britse journalisten, met enkele opvallende conclusies. “Het Engelse voetbalsysteem zou buitenlanders niet mogen toelaten om clubs te kopen”. En wat vindt u van: “Ik kan maar twee procent van mijn tijd aan mijn club spenderen”. Hij laat ook weten dat hij de club Charlton gratis weggeeft, en enkel geld vraagt voor het stadion en de gronden.

Radiojournalist van talkSPORTS Jimmy White vindt het absoluut niet kunnen wat Duchâtelet is overkomen, maar vraagt zich toch of zijn relatie met de fans van Charlton, de club waarvan hij eigenaar is, daar niet de oorzaak van is. Immers Charlton is een club met een rijke traditie, zo’n trouwe fans met een eigen cultuur. Gaat hij daar toch niet te veel met de grove borstel overheen? White verwees onder meer naar zijn radicale besparingen waarbij de club zelfs geen WC-papier meer koopt voor de toiletten in het stadion. En uiteraard, zijn totale desinteresse in de fans. “Tja, ik kan daar maar 2 procent van mijn tijd in steken.” repliceert Duchâtelet.

“Ze hadden mij dat niet op voorhand gezegd”

“Maar waarom koop je die club dan in de eerste plaats?” vraagt de radiojournalist met stijgende verbazing. “Ze hadden mij dat niet op voorhand gezegd. Het is een grote fout van mij. Ik vind trouwens dat het Engels voetbal moet verbieden dat buitenlandse investeerders hun clubs opkopen. Daarbij, ik heb mij gebaseerd op het oordeel van mijn communicatiemensen, die ik met de overname van de club heb geërfd. Die deugden dus duidelijk niet.” antwoordt de Truiense zakenman.

Rubbish Mate!

Dit antwoord gaat zelfs de beleefde Britten te ver. “Maar jij was toch de baas. Rubbish Mate! Jij bent bent verantwoordelijke voor de malaise, niemand anders. Je had misschien een andere club moeten kopen en het anders moeten aanpakken. Maar hoe ga je het nu verder oplossen. Verkoop die handel toch en wat vraag je ervoor?”. “Ik geef de club gratis weg, alleen wil ik een juiste prijs voor het vastgoed en de gronden. Alleen, nu mogelijke investeerders zien hoe het mij vergaat, denken die wel twee keer na alvorens Charlton over te nemen,” zegt een onverstoorbare Duchâtelet.

Geen zin in de fans

De geviseerde Communicatiemanager van Charlton, Jimmy Stone is de aanvallen van zijn baas meer dan beu: “Van meet af aan heeft Roland te kennen gegeven niet geïnteresseerd te zijn in de geschiedenis van de club noch in zijn cultuur. Ook had hij geen zin om de fans te ontmoeten. Het was een huzarenstukje om hem ook maar een eerste persconferentie te laten houden bij de overname. Daarbij is het niet de communicatiedienst geweest die de populaire trainer Chris Powell en twee van zijn beste spelers, slechts enkele weken na de komst van Roland Duchâtelet heeft verkocht”.