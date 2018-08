Drones meten schade aan fruitvelden VAN DAGENLANG WERK NAAR ENKELE MINUUTJES VLIEGEN MARCO MARIOTTI

22 augustus 2018

02u46 0 Sint-Truiden In Sint-Truiden hebben gisteren drones de schade opgemeten in de fruitsector na de aanhoudende droogte. Het proefproject is een primeur voor ons land. Vooral de tijdsbesparing én objectiviteit blijken het grootste voordeel.

"Een heel fruitveld wordt nu in enkele minuten tijd gescand."





Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) kan haar ogen nog niet geloven. Gisteren ging het proefproject van Droneport en de stad Sint-Truiden van start aan het Proefcentrum van de Fruitteelt. Bedoeling is dat beschadigde landbouwgebieden na droogte, storm of hagel beter worden opgemeten. "Je kan zo'n drone vergelijken met een automatische grasmaaier. Het toestel doet netjes al zijn baantjes boven het geselecteerde gebied dat moet gescand worden. In enkele minuten is de zone dan in beeld gebracht, en trekt de drone terug naar de thuisbasis. Daar wordt met de computer een grondige analyse opgemaakt."





Het maken van de beelden zou volgens specialisten niet moeilijk zijn. Maar de verwerking ervan is wel wél intensief. De beelden worden geschoten bij daglicht, maar ook met infrarood en andere stralingsfrequenties. Die combinatie moet dan tot het ideale resultaat komen. De interpretatie moet dan op een geloofwaardige manier het gebied omzetten tot een kaart waar je de opbrengst en schade mooi in evenwicht in beeld kunt brengen.





"We verwachten dan ook niet dat de resultaten morgen al binnen zijn, maar dan nog hebben we een massa tijd bespaard." Door de droogte hebben in eerste instantie vooral de maïs-, aardappel- en suikerbietenvelden van de droogte geleden.





Objectiever

Het was de overheid die de schattingscommissies sowieso adviseerde om in actie te schieten na de geleden schade. De schade moest dan ook opgemeten worden voor dat de vervroegde oogst geplukt wordt. "Maar dat gaat nu zoveel sneller", zegt Heeren. "Vroeger was dat handenarbeid en had je héél wat personeel nodig, dat dagenlang werkte. Om nog maar te zwijgen van de moeilijkheid bij fruitteelt. Het fruit zit in veel gevallen verstopt onder de bladeren, en vergt dus een andere aanpak dan bij doorsnee akkers, noem maar op." Volgens de burgemeester verbetert de objectiviteit ook. "De persoonlijke mening of het gevoel verdwijnt. Het is nu altijd juist."





Natuurlijk gaat het nog steeds om een proefproject en zal nog niet héél Haspengouw worden aangepakt. "Maar we hopen dat de resultaten positief zijn."





Momenteel werd enkel het gebied van PCFruit onder handen genomen. Op termijn worden mogelijk ook de omliggende velden gecontroleerd.





In dit proefproject worden 77 hectare landbouwgrond in Sint-Truiden in kaart gebracht waarvan 22 hectare akkerbouw.