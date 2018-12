Dronecampus opent haar deuren in Sint-Truiden Klassieke luchtvaartsector en drone-industrie werken op DronePort samen aan innovatieve toekomst Dirk Selis

21 december 2018

19u25 0 Sint-Truiden Exact een jaar na de eerstesteenlegging, opent DronePort, de campus voor technologiebedrijven die actief zijn in de bemande en onbemande luchtvaartsector, haar deuren op de voormalige militaire vliegbasis in Brustem. DronePort wordt de nieuwe thuishaven voor start-ups, groeibedrijven, scholen en kenniscentra die samen zullen werken aan een innovatieve toekomst voor de luchtvaartsector. Droneport is een initiatief van de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM), stad Sint-Truiden, POM Limburg en JK Invest.

“De nieuwe technologische campus voor de bemande luchtvaart en de steeds belangrijker wordende drone-industrie heeft echt álles in huis om beide sectoren op één site te laten samenwerken en te laten groeien”, zegt een trotse Mark Vanlook, algemeen directeur van DronePort. “ Zo gaan er op de site jaarlijks heel wat piloottrainingen, initiatievluchten en commerciële vluchten plaatsvinden die dankbaar gebruikmaken van het unieke luchtruim en de ruime landingsbaan. Vanuit de controletoren worden zowel bemande als onbemande vluchten in goede banen geleid. En voor drones zijn er meerdere specifieke outdoor testzones waar ze tot 650 meter hoog kunnen vliegen, wat uniek is in Europa. DronePort biedt bovendien diverse ateliers waar dronepiloten, technici en onderzoekers nieuwe prototypes van drones bouwen die ze kunnen testen in de indoor testruimtes of in de DronePort Cage. DronePort is een open campus, dit wil zeggen dat er ook aan bezoekers, vliegliefhebbers en zakenmensen werd gedacht: in de DronePort Cuisine geniet je van een hapje, een drankje en een schitterend Haspengouws panorama met zicht op de landingsbaan.”

Luchtbubbel

DronePort beschikt over heel wat kantoorruimte waar bedrijven zich kunnen settelen. Denk hierbij aan vaste kantoren, flex desks en vergaderzalen die gebruikt worden voor meetings, brainstormsessies, workshops en events. De incubator, gelegen op de eerste verdieping, geeft start-ups in de vliegindustrie meteen een thuishaven om te groeien en te leren. “We hebben een unieke luchtbubbel waarin er naar hartenlust getest en gevlogen kan worden, maar we bieden meer: ons ecosysteem zorgt er ook voor dat startende bedrijven in contact komen met ervaren spelers. Ze krijgen begeleiding en ondersteuning van partners op de site. Hier kunnen de grote én kleine bedrijven elkaar versterken en groeien op een zeer natuurlijke manier”, zegt Mark Vanlook. “Wie zich vestigt op DronePort Campus, treedt dus toe tot een unieke dronecommunity waar opportuniteiten en samenwerkingen met de academische wereld en organisaties zoals EUKA, de Vlaamse dronecluster, voor het grijpen liggen.”

Van militaire vliegbasis naar innovatieve hotspot

De herbestemming van de militaire site is belangrijk voor de stad Sint-Truiden. “DronePort is een uniek herwaarderingsproject”, zegt de Truiense burgemeester Veerle Heeren. “De oude militaire luchthaven heeft een unieke infrastructuur die erg geschikt is om de dronetechnologie verder te ontwikkelen. 50 jaar geleden waren we pionier in de luchtvaartsector, met drones zetten we die trend verder. DronePort zet onze stad zowel nationaal als internationaal op de kaart als innovatieve en ondernemende stad. Hierdoor ontwikkelt Sint-Truiden zich als het Europese kennis- en expertisecentrum van deze toekomstbepalende technologie. Dat zal ook de werkgelegenheid in onze stad en de hele regio bijzonder ten goede komen.”

25 bedrijven

Een paar weken vóór de opening haalde DronePort al een eerste samenwerkingsovereenkomst binnen met grote, internationale spelers uit het SAFIR-consortium, dat bestaat uit heel wat Belgische en internationale topspelers uit de drone- en technologiewereld en de luchtvaart zoals Amazon en Proximus. Ze zetten de komende jaren sterk in op onderzoeken en demonstraties voor drone-operaties die levensvatbaar, robuust en gebruiksklaar zijn in heel Europa. DronePort zal daarnaast in de loop van volgend jaar reeds een 25-tal Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen huisvesten, goed voor bijna 100 werknemers.