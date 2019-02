Drie op een rij: Truienaar (36) verzamelt klachten van (ex-)partners BVDH

27 februari 2019

11u27 2 Sint-Truiden Een 36-jarige man uit Sint-Truiden was de afgelopen jaren actief in de liefde. Helaas was het niet enkel rozengeur en maneschijn in zijn leven. Maar liefst drie voormalige partners kwamen met klachten bij de politie. Dat twee vrouwen later bepaalde klachten weer introkken, speelt wel in het voordeel van de man, die een celstraf van 18 maanden riskeert.

De dertiger heeft volgens het openbaar ministerie zeker goede intenties in zijn relaties, maar kiest duidelijk voor de verkeerde aanpak. In plaats van te mikken op wederzijds vertrouwen, combineert hij bedreigingen en beledigingen met agressief gedrag. Begin 2015 zouden de feiten begonnen zijn. Zijn eerste partner beweerde immers eind 2016 dat de man haar graag bij de keel greep, hield van vernedering en dominantie en graag controlegedrag uitvoert. Ze spreekt ook van slagen met de vuisten, agressie met de nachtlamp en stampen met werkschoenen, alsook een wurging met de bandhanddoek en twee verkrachtingen. Dat laatste trok ze later wel weer in. Uiteindelijk raakte de vrouw zelfs zwanger van de man.

Zoontje bedreigd met mes

Een tweede subdossier start op in het najaar van 2016 en loopt tot 2017. Het gaat om de tweede partner van de man, die het vooral moeilijk had met de band tussen beklaagde en haar zoontje. Zo plaatste hij zelfs eens een mes met de botte kant tegen de nek van de jongen. “De vrouw wil maar één ding: dat hij haar met rust laat!”, aldus de advocate van de vrouw.

Tegen een deur

Een derde partner sprak eveneens van slagen aan de ribben en schouders, maar beweerde achteraf tegen een deur te zijn gelopen. De klacht bij de politie was naar eigen zeggen gestuurd door haar moeder, al vindt de rechtbank dat vreemd gezien de aard van de verwondingen. Beklaagde gebruikt zijn drugsverleden als excuus. “Het is duidelijk dat hij een agressieprobleem heeft. De straf kan met uitstel, zodat hij dit kan laten behandelen”, aldus de procureur. De verdediging wees op het intrekken van de klachten en enkele suggestieve vragen in het onderzoek. “De beklaagde die met rust gelaten wil worden, heeft ook geen last meer van mijn cliënt”, klonk het. De vrijspraak wordt gevraagd. Vonnis op 27 maart.