Drie jaar voorwaardelijk voor moeder die baby te vondeling legt aan fruitplantage “Ik kon niet voor haar zorgen, ik had te veel schulden” Birger Vandael

03 december 2018

09u21 9 Sint-Truiden De 34-jarige Genkse vrouw die op 17 augustus 2015 haar pasgeboren dochtertje te vondeling heeft gelegd, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar. Het meisje werd door de jeugdrechter bij een pleegouder geplaatst. Nadat de vrouw jarenlange begeleiding zocht en nog altijd de nodige hulp krijgt, komt ze nu maandelijks op bezoek bij haar jongste dochter.

De vrouw ontdekte in februari 2015 dat ze zwanger was van haar derde kindje. De vader van haar eerste kind was bij een ongeval om het leven gekomen, met de vader van het tweede was ze niet langer samen. Toen ze de derde zwangerschap ontdekte, had ze al een relatie met een andere man. Ze voelde zich goed bij hem en had schrik dat de zwangerschap gevolgen zou hebben voor hun relatie. Bovendien had ze financiële problemen, waardoor ze besloot te zwijgen.

In augustus is ze dan eenzaam in haar wagen bevallen aan een fruitplantage in Sint-Truiden. Ze bond de navelstreng af met een haarelastiek en het kindje legde ze, gewikkeld in doeken, aan een dennenboom. Een buschauffeur vond de volgende ochtend rond 8.30 uur toevallig het meisje en bracht haar in veiligheid. Pas op 29 augustus bekende de vrouw - onder druk van haar ouders - nadat meerdere familieleden haar al in verband hadden gebracht met het meisje .

Huilende baby

“Ik had er nooit over nagedacht”, vertelde de vrouw in tranen tijdens de behandeling van de zaak. “Ik was blij dat ik haar hoorde huilen, maar ik kon niet voor haar zorgen. Mijn schulden liepen op tot meer dan tienduizend euro. Ik had schrik voor mijn relatie, schrik voor de reacties van anderen en zag geen uitweg meer. Ik was wel opgelucht toen ik op de radio hoorde dat ze gevonden was.”

Schadevergoeding

Drie jaar cel is de maximumstraf voor zulke feiten. Advocaat Michiel Van Kelecom is tevreden. “Alles is voorwaardelijk uitgesproken. Ik heb er alle vertrouwen in dat de vrouw zich zal laten begeleiden en dus nooit effectief gestraft zal worden.”

De rechter houdt in het vonnis rekening met het feit dat er een zekere zorgzaamheid was bij de manier waarop het meisje aan de boom werd gelegd. Over de toerekeningsvatbaarheid van de beklaagde bestaat geen twijfel. Ze handelde volgens de psychologen niet in een vlaag van zinsverbijstering. Tussen september 2015 en oktober 2016 werd ze residentieel behandeld. Tot december 2017 werd ze in dagopname behandeld. Ze is nog altijd samen met haar toenmalige vriend. Rekening houdend met de kans op verbetering werden haar celstraf en boete van driehonderd euro met uitstel opgelegd. Ze moet zich wel nog altijd laten begeleiden en moet ook een schadevergoeding van 2.500 euro betalen aan het meisje.

Pleegmoeder

Het kind stelt het ondertussen goed. Ook de relatie tussen de pleegmoeder en de biologische moeder is uitstekend. “De toekomst moet uitwijzen of ze het kind ooit zal kunnen overnemen, maar dat zal niet voor morgen zijn. Alles gebeurt op het tempo van het meisje”, klonk het tijdens de behandeling.