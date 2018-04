Drie jaar cel voor Amsterdamse dief (26) 14 april 2018

Een 26-jarige Amsterdammer is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar nadat hij op 19 maart in Sint-Truiden een Xbox 360 met 25 spelletjes, drie consoles, een tv, twee iPhones, twee laptops, een computerscherm met toebehoren, drie bankkaarten, een smartphone, een BlackBerry, een headset en een sleutel ontvreemdde. De man was niet aan zijn proefstuk toe en daarom werd de straf effectief uitgesproken. De kosten van de publieke vordering worden bepaald op 12.121 euro. De onmiddellijke aanhouding werd bevolen. (BVDH)