Drie drugsrunners opgepakt in twee weken tijd 01 maart 2018

02u33 0 Sint-Truiden De politie van de zone Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken heeft in twee weken tijd al drie Nederlandse dealers betrapt.

Vorige week maandag liep een minderjarige uit Rotterdam tegen de lamp toen hij heroïne en cocaïne aan het dealen was. Hij werd meteen opgepakt en overgeleverd aan het Nederlandse gerecht.





Deze week werden opnieuw twee dealers uit Rotterdam in de boeien geslagen. Het ging om meerderjarigen, van wie er één familie bleek te zijn van de minderjarige die vorige week opgepakt werd. Zij zullen zich later in de rechtbank moeten verantwoorden.





"Het probleem van de drugsrunners uit Nederland is een hardnekkig probleem", vinden korpschef Steve Provost en burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren. "Voor elke runner die opgepakt wordt, staat een volgende klaar om zijn plaats in te nemen. Wat verontrustend is, is dat er ook steeds vaker minderjarigen bij betrokken zijn." Het stadsbestuur gaat nu nauw samenwerken met de Nederlandse autoriteiten, in de hoop het probleem toch te kunnen indijken.





(RTZ)