Doelman Tibo Herbots (17) tekent profcontract bij eersteklasseploeg 31 mei 2018

02u34 0 Sint-Truiden Amper 17 jaar is hij, maar nu al is de jonge Truienaar Tibo Herbots de voetbaltrots van Zoutleeuw, want hij tekende zopas een profcontract voor twee seizoenen met twee jaar optie bij eersteklasser Sint-Truiden. Tibo is de achterkleinzoon van Louis Luijten, ereburger van Zoutleeuw, die onlangs overleden is. "Jammer dat hij dit niet meer mag meemaken", aldus Tibo.

Louis speelde zelf jaren voetbal en was een van Tibo's grootste fans. "Net als mijn grootvader Gerard, die ook aardig kon 'schotten' in zijn jonge jaren alsook zijn broer Edgard Herbots, die zelfs een paar jaar hulptrainer en afgevaardigde was bij de jeugd van STVV. En ook mijn vader, eveneens een echte Leeuwenaar, speelde al zijn jeugdjaren bij Rode Duivels Zoutleeuw en daarna bij nog enkele provinciale ploegen. Ik ben dus opgegroeid in een voetbalfamilie!" Tibo begon met voetbal op zijn vijf jaar. "Ik vond het altijd ontzettend leuk om buiten te gaan voetballen met mijn vader en dus was ook een volgende logische stap om op mijn zesde tot een club toe te treden. Daar speelde ik als spits en ik maakte toen eigenlijk aardig wat goals tot op de dag dat de keeper van de ploeg het niet meer zag zitten. Ik wou zijn plaats absoluut innemen, al zagen mijn ouders me liever op het veld staan. Maar ik zette door en sinds dat moment heb ik de goal nooit meer verlaten." Al snel werd Tibo opgemerkt. Zo ging hij van STVV naar OHL en vervolgens naar Standard Luik. In mei 2016 kreeg Tibo het voorstel om dichter bij huis en hogerop te spelen en maakte hij de overstap naar STVV. Daar wordt zijn inzet nu beloond met een contract. (VDT)