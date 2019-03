Discussie tussen stad en kunstenaar over wie kunstwerk ‘Hemel op Aarde’ gaat herstellen Dirk Selis

12 maart 2019

17u29 0 Sint-Truiden ‘Hemel op Aarde’ het kunstwerk van Gert Robijns, een reusachtig bewegende spiegel dat “tijd en ruimte wou verenigen” geraakte eind januari door een technisch defect onherstelbaar beschadigd. De stalen voet geraakte omgebogen en de gigantische spiegel sloeg aan diggelen De installatie met een prijskaartje van 60.000 euro stond er nog maar van 1 oktober. Ondertussen zijn de brokstukken opgeruimd, maar of het kunstwerk terugkomt en vooral wie dit gaat betalen, is nog onzeker.

“Het beschadigde werk werd weggehaald. De kunstenaar zal het werk restaureren en terug plaatsen zoals oorspronkelijk bedoeld. Dus: nieuwe onderdelen bestellen, alles opnieuw aan mekaar lassen, lakken, terug plaatsen op de fundering en nieuwe spiegels monteren. De stad moet hier geen kosten in dragen. De kunstenaar neemt zijn verantwoordelijkheid” zegt schepen van Cultuur Jurgen Reniers (CD&V).

Geen uitgemaakte zaak

Maar dat wil kunstenaar Gert Robijns niet gezegd hebben: “Het kunstwerk is opgeruimd, en ondertussen zijn er gesprekken met de verzekeringsmaatschappij gestart. Ook met de stad ja, al heb ik schepen Reniers nog nooit mogen spreken. Het is helemaal geen uitgemaakte zaak dat ik het werk op mijn kosten ga herstellen. Het enige wat is zeker weet, is dat de brokstukken zijn opgeruimd, voor de rest zullen we wel zien.”