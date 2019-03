Diëtisten Sint-Trudo Ziekenhuis geven gratis advies DSS

15 maart 2019

16u37 0 Sint-Truiden Naar aanleiding van de Week van de Diëtist, een initiatief van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), zetten de 10 diëtisten van het Sint-Trudo Ziekenhuis hun beroep in de kijker. Op 18 en 22 maart bemannen ze een infostand in de inkomhal waar ze vragen van bezoekers beantwoorden en advies geven rond gezonde voeding. De campagneslogan “50 % Extra” staat in het teken van preventie en behandeling van het metabool syndroom.

Het metabool syndroom is een geheel van verschijnselen die gepaard gaan met een gestoord metabolisme of stofwisseling. Wanneer je lijdt aan het metabool syndroom heb je 2x zoveel kans om hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of een hartinfarct, te krijgen en 5x zoveel kans om diabetes type 2 te ontwikkelen. De aandoening wordt geassocieerd met een ongezonde levensstijl. In de geïndustrialiseerde landen, waaronder België, zien we een ware epidemie van het metabool syndroom.

More is Less

Onder het motto “More is Less” willen we met deze editie van de Week van de Diëtist bewustwording bij het ruime publiek creëren. Meer aandacht voor algemene gezondheid en aanpassingen in onze levensstijl zullen leiden tot minder gezondheidsrisico’s. Onderzoek toont immers aan dat leefstijlinterventies een gunstig effect hebben op de incidentie van het metabool syndroom maar ook het cardiovasculair risico en de progressie van diabetes type 2 aanzienlijk kunnen verminderen. Het deskundig advies van een erkende diëtist kan zowel preventief als curatief een significante meerwaarde betekenen. “Een diëtist is veel meer dan iemand die je helpt om te vermageren. Vandaag zijn diëtisten opgeleid om wetenschappelijk onderbouwde voedingsadviezen te vertalen naar de praktijk en advies te geven dat makkelijk toepasbaar is”, verklaart Mieke Claes, diensthoofd diëtiek van het Sint-Trudo Ziekenhuis. “Op onze infostand beantwoorden we vragen van bezoekers en patiënten en geven we advies rond gezonde voeding en aanpassing van je levensstijl voor een grotere gezondheidswinst”.

De infostand is open op maandag 18 maart van 13.30 tot 15.30 uur en op vrijdag 22 maart van 13.30 tot 16.00 uur.