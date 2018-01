Dief met stroomstootwapen riskeert drie jaar cel 02u36 0

Een 35-jarige man uit Sint-Truiden riskeert drie jaar cel en 600 euro boete. Hij probeerde op 8 november 2016 een diefstal te plegen, daarbij bedreigde hij zijn slachtoffer met een stroomstootwapen en een keukenmes.





Beklaagde Joery C. stuurde zijn kat naar de zitting. Hij zat in de cel tot mei 2017 en werd dan vrijgelaten onder voorwaarden, hij schond deze snel. Hij werd aangetroffen in een gestolen wagen. Intussen is de dertiger spoorloos. "Hij is zeker geen onbekende voor het gerecht en liep al vele veroordelingen op," aldus het openbaar ministerie. Vonnis op 9 februari. (SVDL)