Derde zomer op rij foodtruckfestival in stadspark 04 augustus 2018

Morgen en zondag strijkt foodtruckfestival SMA(A)K neer in het stadspark van Sint-Truiden.





In de smaakvolle droomwereld kunnen bezoekers genieten van oneindig veel lekkere gerechtjes. Met verschillende live optredens en tal van kinderanimatie is SMA(A)K de ideale uitstap voor jong en oud.





"We stellen het stadspark nu voor de derde zomer op rij open voor een gezellig foodtruckfestival. Truienaren willen namelijk meer beleving in hun mooie stadspark. Dat bleek uit een enquête die verschillende lokale adviesraden afnamen bij meer dan 1.000 inwoners van onze stad", vertelt schepen van Groen Hilde Vautmans. (DSS)