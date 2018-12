Derde Truiense groenarbeider gearresteerd voor drughandel Inval eerder deze week in Heers brengt de politie opnieuw bij stadsarbeider Toon Royackers en Dirk Selis

07 december 2018

16u40 35 Sint-Truiden De politie heeft deze week een derde Truiense arbeider van de stedelijke groendienst gearresteerd op verdenking van drugshandel. De arrestatie is een gevolg van de inval eerder deze week in buurgemeente Heers, waar een neonazi in de boeien werd geslagen. Kennelijk was de stadsarbeider betrokken bij dezelfde zaak. Afgelopen zomer waren al twee arbeiders van de Truiense groendienst opgepakt op verdenking van drugshandel.

De lokale politie van Borgloon had in september eerst een 28-jarige groenarbeider gearresteerd in Sint-Truiden. Ook dat was een uitloper van een drugsonderzoek van de politie Kanton Borgloon. De werknemer van de groendienst van Sint-Truiden werd tijdens zijn job door agenten van zijn zitmaaier geplukt. De twintiger was net het gras rond de Sint-Gangulfuskerk aan het maaien, toen agenten hem daar kwamen halen. Even voordien hadden ze al zijn broer van 35 in het kader van hetzelfde onderzoek gearresteerd. Hij werkte eveneens bij de Truiense groendienst. Beide mannen werden door de stad geschorst.

Inval in Heers

Deze week ging het onderzoek weer verder. Het leidde de politie bij een woning in de Bovelingenstraat in buurgemeente Heers. Daar werd een neonazi opgepakt voor verhoor. Tijdens huiszoekingen vonden speurders van de lokale politie kanton Borgloon grote hoeveelheden wapens, geld en drugs. Even werd de buurt zelfs afgezet en moesten buurtbewoners hun huis verlaten. Binnen bleken explosieven opgestapeld te liggen. Die werden allemaal door DOVO - de Dienst voor Ontmijning en Vernietiging van Ontploffingstuigen - meegenomen en onschadelijk gemaakt. Zeven kompanen werden meegenomen voor verhoor. Opnieuw bracht het onderzoek de politie later deze week bij de groendienst van de stad Sint-Truiden. Deze keer werd arbeider B. P. uit de stedelijke magazijnen gehaald, terwijl hij daar volop aan het werk was. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de drugshandel.

Bewijs van goed gedrag en zeden

Schepen van personeelszaken Ingrid Kempeneers bevestigt het voorval. “Spijtig genoeg is er opnieuw iemand aangehouden. In het belang van het onderzoek kunnen we daar uiteraard niet veel over zeggen. Toch is ook deze persoon meteen geschorst, zoals de wet dat voorschrijft. Deze man was trouwens bevriend met de twee personen die in september al aangehouden waren. Of we een probleem hebben bij onze groendienst? Helemaal niet, het is allemaal erg vervelend voor ons. De meeste arbeiders doen trouw en goed hun werk. Wie in dienst komt van de stad, moet een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. Dat hadden deze arbeiders ook gedaan. Alleen kunnen we natuurlijk niet weten als ze daarna toch misstappen zetten. We hebben alleszins meteen het nodige gedaan. Het onderhoud van onze plantsoenen en perken komt door arrestatie zeker niet in het gedrang.”