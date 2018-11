Deputatie zet licht op groen voor onthaalcentrum Nieuwenhoven DSS

29 november 2018

17u52 0 Sint-Truiden Het provinciebestuur heeft vandaag het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuw bezoekerscentrum en trekt daar anderhalf miljoen euro voor uit. Het huidige centrum, in een oude boswachterswoning uit 1850, voldoet niet langer aan de noden en eisen van vandaag.

“Jaarlijks komen hier 70.000 mensen wandelen, en 3.000 schoolgaande kinderen komen de natuur ontdekken”, zegt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van natuur. “We willen hen op een fatsoenlijke manier ontvangen in een duurzaam gebouw.”

De provincie trekt dan ook anderhalf miljoen euro uit voor het project. De focus ligt op multifunctionaliteit en energiebesparing. “We gebruiken alleen eco-biologische materialen. Zo komt er rond het gebouw een houten schil. We voorzien gevelgroen en leggen groendaken aan. Het gebouw is zo opgevat dat het opgaat in de bosrijke omgeving. Het vormt er één geheel mee”

Energieneutraal

Het gebouw gaat ook zelf al zijn energie opwekken en wordt dus energieneutraal. “Op de daken komen zonnepanelen en we gebruiken warmtepompen. Het is zo ontworpen dat we toekomstige technieken van energiebesparing kunnen inbouwen. Op het gelijkvloers komt een hoofdingang met balie, en een polyvalente ruimte om leerlingen op te vangen. De bovenverdieping is een werkplek voor de vijf mensen die op het domein werken”, zegt Vandenhove.

De werken zullen in het voorjaar van 2019 starten. Een jaar later moet het centrum openen.