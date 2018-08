Deputatie weigert vergunning voor Lidl 10 augustus 2018

Lidl heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe vestiging aan de Zepperenweg in Sint-Truiden. "Maar na een negatieve beslissing van de stad heeft nu ook de Limburgse deputatie in beroep de aanvraag verworpen", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.





"Deze buurt heeft nu al heel wat overlast, onder andere wat betreft verkeer, van de handelsvestigingen in de Kattenstraat. Wat de sp.a betreft, hadden deze vestigingen daar trouwens nooit mogen komen zolang er geen alternatieve ontsluiting is. De buurt reageert tevreden op deze afkeuring." (DSS)