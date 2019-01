De Warmste Tafel brengt 11.500 euro op voor vier Truiense verenigingen Maar liefst 5.223 gasten genoten van winterse maaltijd voor 't goede doel Dirk Selis

06 januari 2019

16u05 0 Sint-Truiden Op de dag van Driekoningen werd een einde geknoopt aan De Warmste Maand in Sint-Truiden, een maand waarin middenstandsorganisatie Shop & The City de krachten bundelde met verschillende Truiense verenigingen en een aantal warme initiatieven op poten zette. Zo ging ook dit jaar de opbrengst van De Warmste Tafel naar vier goede doelen, die zondag elk hun cheque overhandigd kregen.

Een maand lang werd de Groenmarkt omgedoopt tot Het Warmste Plein. Hier konden bezoekers een maand lang de kerstsfeer opsnuiven, zich uitleven op de Schaatsbaan en opwarmen met een drankje in de Winterchalet. Daarnaast kon er voor het derde jaar op rij opnieuw aangeschoven worden aan De Warmste Tafel, waar op een maand tijd 5.223 gasten kwamen genieten van een winterse maaltijd ten voordele van het goede doel.

Opbrengst Warmste Tafel naar vier goede doelen

De Warmste Tafel, deze keer met het team van Le Bon Vinvant achter het fornuis, was opnieuw een groot succes. “We hebben dit jaar veel nieuwe bezoekers mogen verwelkomen die voor de eerste keer kwamen kennismaken met het concept van De Warmste Tafel. Daarnaast hebben we ook veel bedrijven over de vloer gekregen die met het hele team kwamen eten. De opbrengst van de tafel gaat dit jaar naar vier goede doelen: Passhuis, Een hart voor Senegal, OnderOns en Sint-Vincentius. Alle vier zijn het hartverwarmende initiatieven die we graag een duwtje in de rug geven”, aldus Marijn Ghys, Shop & The City-manager. “Deze verenigingen kregen vandaag hun cheque overhandigd. In totaal bracht De Warmste Tafel 11.500 euro op, goed voor 2.875 euro voor elke vereniging.”

Truiense verenigingen op de Kerstmarkt en Après Ski

Tijdens De Warmste Maand werden er verschillende warme initiatieven georganiseerd. “Twintig socio-culturele verenigingen kleurden de Kerstmarkt en een week later maakten evenveel sport- en vrijetijdsverenigingen één groot feest van de tiende editie van Après Ski. Met hun deelname aan deze evenementen hebben heel wat Truiense verenigingen de kas van hun organisatie kunnen spijzen”, besluit voorzitter Philip Bronckaerts.

.