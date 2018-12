De Warmste Maand start in Sint-Truiden Nieuw dit jaar is “Tru & Do” Kidsschaatsen op zaterdagvoormiddag Dirk Selis

06 december 2018

16u33 0 Sint-Truiden Nu vrijdag wordt de aftrap gegeven van de Warmste Maand in Sint-Truiden. Een maand lang vormt de Groenmarkt het decor van Het Warmste Plein met een schaatsbaan, Winterchalet en De Warmste Tafel. Shop & The City maakt zich stilaan op voor een feestelijk openingsweekend.

Vrijdagavond opent Het Warmste Plein officieel haar deuren met een spetterende openingsparty. “Frank M, ook wel bekend als stadion-dj van STVV, zorgt voor de nodige dansplaatjes en ambiance. Zaterdag staat er al meteen een tweede feestavond op het programma. Partyband “Fons en die van Ons” zal een wervelend optreden geven in onze Cristal Winterchalet”, aldus Marijn Ghys, Shop & The City manager.

“Met Het Warmste Plein voegen we een maand lang extra beleving en sfeer toe aan ons winkelcentrum. Zo dient de winterchalet zich perfect voor een lekker drankje tussen het shoppen door. De kinderen kunnen zich terwijl naar hartenlust uitleven op de schaatspiste.”

De Warmste Tafel

Voor het derde jaar op rij keert De Warmste Tafel terug naar het eerste verdiep van de Cristal Winterchalet. Dit jaar zorgt Le Bon Vinvant voor de heerlijke winterkost op het bord.

“De inschrijvingen voor De Warmste Tafel lopen zeer vlot. Bijna 4.000 mensen reserveerden reeds hun plekje aan de tafel. De opbrengst gaat opnieuw naar enkele lokale goede doelen, dit jaar hebben we gekozen om de volgende vier organisaties te steunen: Passhuis, Een hart voor Senegal, OnderOns en Sint-Vincentius”, aldus schepen Pascal Vossius.

Niet enkel ’s avonds, maar ook ’s middags kan je aanschuiven aan de tafel voor een lekkere lunch met zicht op het prachtig verlicht stadhuis en de Vavantas schaatsbaan. Nog tot 6 januari is iedereen van harte welkom.

Tru & Do Kidsschaatsen

“Nieuw dit jaar is Tru & Do Kidsschaatsen op zaterdagvoormiddag. Van 9u tot 12u is de schaatsbaan voorbehouden voor kinderen vanaf 4 jaar. Er worden extra begeleiders ingezet die zorgen voor leuke spelletjes en oefeningen op het ijs. Hiermee zetten we in op kindvriendelijk shoppen in onze stad, want de ouders kunnen terwijl hun wekelijkse boodschappen doen op de Haspengouw Markt” aldus Philip Bronckaerts, voorzitter Shop & The City.