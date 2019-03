De strijd tegen kanker moest hij opgeven, maar Kenric (5) is niet vergeten: prachtige muurschildering eert prachtige jongen Dirk Selis

31 maart 2019

18u36 8 Sint-Truiden De vijfjarige Kenric Enckels uit Sint-Truiden vocht drie jaar tegen rhabdomyosarcoom, een zeldzame kanker die het spierweefsel aantast. Het was een ongelijke strijd, die hij in februari verloor. Maar de herinnering leeft, en dit ook dankzij een prachtige muurschildering die Sint-Truiden sinds zondag siert.

Voorbijgangers kijken verrast op, auto’s vertragen. De prachtige muurschildering kan op veel bijval rekenen van de Truienaren. De bekende kunstenaar Tom Herck heeft een hand in het kunstwerk, al wil hij dat niet zo gezegd hebben: “ Ik heb mijn medewerking verleend aan dit project van Fighters against Cancer, omdat ik ook enorm veel respect hebt voor Kenric en zijn ouders. Samen met Ben Onckelinx en de Genkse Cesa Graff hebben we er iets moois van proberen te maken. Ik hoop dat het wat verdriet kan verlichten.” Bert Vanmechelen van de organisatie ‘Fighters against Cancer’, die Kenric en zijn ouders van meet af aan bijstond, is tevreden met het resultaat: “Het minste wat we konden doen. Kenric en zijn ouders verdienen dat. Respect, voor de moedige strijd die zij geleverd hebben. We hebben gedaan wat we konden om hen te ondersteunen, dat ze tenminste niet het gevoel hadden alleen te moeten vechten”

Tussen hemel en hel

Het gevecht begon 3 jaar geleden. “Op 25 januari 2016 veranderde ons leven voorgoed. Het was de dag dat de diagnose viel. Kenric was nog maar twee en hij ademde zwaar in zijn slaap. Een zware verkoudheid, dachten we samen met de dokter. Maar het verergerde alleen maar”, zegt papa Serge Enckels . “Dus gingen we naar de neus-, keel- en oorarts, die meteen constateerde dat er iets niet in de haak was. Een scan van het UZ van Leuven was onverbiddelijk: Kenric leed aan rhabdomyosarcoom, of kanker van de spieren en de weke delen, een tumor die het spierweefsel aantast. Hij komt in zowat de helft van de gevallen voor in hoofd en hals en treft vooral kinderen en adolescenten. Rhabdo is wel zeldzaam, heel zeldzaam: slechts vier kinderen op een miljoen krijgen ermee te maken. De oorzaak is onbekend. Symptomen blijven vaak achterwege totdat de tumor heel groot is geworden. De behandeling bestaat bijna altijd uit een combinatie van chemotherapie om de tumor kleiner te maken, en een operatie of bestraling om de tumor te verwijderen.” Kenric en zijn ouders deden het onmogelijke om de kanker te verslaan. Zeer dure bestralingen in het PSI in Zwitserland, eindeloze behandelingen in UZ Leuven, niets was hen te veel. Voortdurend heen en weer geslingerd tussen hemel en hel, maar het mocht niet baten

Parachutesprong

“Vandaag vragen mensen mij vaak hoe het gaat?” vertelt Serge. “Wel, niet zo bijster goed. Livia en ik doen ons best om ons er elke dag weer door te spartelen. We moeten er staan voor onze andere kinderen. Maar goed, het is zoals uitleggen hoe je een parachutesprong ervaart. Enkel door het zelf mee te maken, weet je wat het is. Maar dat wens ik niemand toe. Dus ja, het is zeer hartverwarmend dat er plots zo’n prachtige muurschildering van Kenric verrijst. In het oog voor detail, herken je de kunstenaar. Kenric hield van blauwe vlinders, ze komen in de muurschildering dan ook prachtig naar voor. Je voelt je gesteund, het besef dat Kenric nog in zoveel harten leeft, sterkt Livia en mij. En geloof me, we kunnen het gebruiken”