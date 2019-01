De merkwaardige voordeur van Hugo Dubois DSS

15 januari 2019

12u24 0 Sint-Truiden Voor het huis in de Minderbroedersstraat 10 in Sint-Truiden staan vaak toeristen met gefronste wenkbrauwen in hun gidsje te blaren. Maar ook vele Truienaren vragen zich al jaren af wat die rare voordeur nu eigenlijk betekent.

De voordeur van architect Hugo Dubois is dan ook op zijn minst merkwaardig te noemen. “Ik had vroeger een kunstgalerij hier in Sint-Truiden, toen ik een nieuwe voordeur voor mijn huis nodig had kwam ik op het idee om dat te vragen aan kunstenaar Dany Tulkens, die bij ons al eens exposeerde. Wat het betekent? Ik heb het hem nooit gevraagd. Hij mocht doen wat hij wou. Ik geef er mijn eigen interpretatie aan, maar die hou ik voor mezelf. Ik hoor vaak de commentaren van de mensen via mijn parlofoon terwijl ik aan het werken ben. Vooral die van voorbijgaande klasjes zijn steevast de leukste. Zij vinden het raar dat iemand aan het uitbreken is.”

Ballon van de vriendschap

De Leuvense Dany Tulkens (66) is een veelzijdig beeldend artiest die zich met de jaren is gaan toespitsen op sculpturen van geslagen en gelast brons. Een techniek die niet vanzelfsprekend is en specifieke technische kennis en vaardigheid veronderstelt. Een van zijn bekendste werken is de Ballon van de Vriendschap, dat dertig jaar lang op het Leuvense Hooverplein stond. Het was een favoriete plek om af te spreken voor veel studenten en Leuvenaars. Het kunstwerk zou nu naar het station verhuizen.

“Hugo heeft mij inderdaad zo’n twintig jaar geleden gevraagd om zijn voordeur te maken. Toen was het nog niet zo dat er veel camerabewaking was. De grap is een beetje het concept van de de camera in de camera. Weinig mensen weten dat in de bronzen camera daadwerkelijk ook een echte camera schuilt. O, staan er twee mannen in afgebeeld? O ja, nu je het zegt. Die tweede heb ik gemaakt om Hugo wat meer te kunnen aanrekenen.” lacht de kunstenaar.