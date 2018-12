De laatste speech van de Limburgse Wonderboy Visionaire Bijnens was lange tijd de echte baas in Limburg Dirk Selis

21 december 2018

20u08 1 Sint-Truiden Na elf jaar trekt Stijn Bijnens de deur achter zich dicht bij LRM en wordt hij ceo van IT-dienstverlener Cegeka. Vandaag op zijn allerlaatste werkdag voor LRM liet hij Droneport op de wereld los en gaf hij zijn allerlaatste speech.

Stijn Bijnens (49) werd geboren in 1968 in Bilzen en groeide op in Hasselt. Hij studeerde voor burgerlijk ingenieur computerwetenschappen in Leuven en in Dublin. Daarna was hij er onderzoeker rond security.

Stevaert

In 1995 richtte hij het netwerkbeveiligingsbedrijf Ubizen op. Het was het Belgische icoon van de dotcom-boom, en Bijnens werd verkozen tot Manager van het Jaar 1999. Maar de koers kelderde bij de dotcomcrash. Ubizen kwam in handen van het Amerikaanse Cybertrust, dat daarna werd overgenomen door Verizon. In 2007 werd Bijnens ceo van LRM. Op expliciete vraag van wijlen Steve Stevaert trouwens.

Allerlaatste werkdag

De Limburgse investeringsmaatschappij investeerde niet alleen in Limburgse bedrijven zoals het Truiense Punch Power Train, maar bouwt en beheert ook verschillende techcampussen in de provincie, waar het de huisbaas is van tientallen bedrijven. De bekendste campus is de Corda Campus in Hasselt, waar enkele duizenden mensen werken. LRM investeerde ook in grootschalige klimaatprojecten en geeft een nieuwe bestemming aan de voormalige mijnsites, met totaalprojecten zoals be-MINE en Terhills. Vandaag brengt Bijnens op zijn allerlaatste werkdag voor LRM, de laatste van zijn zes kinderen ter wereld: DronePort.

Cross-overs

We zijn erg trots op het resultaat”, zegt Stijn Bijnens vandaag. “We zetten opnieuw in op samenwerkingen in een innovatief kader waar jobs én businessopportuniteiten gecreëerd worden. Het draait niet alleen om harde business, maar ook onderzoek, ontwikkeling en opleidingen moeten daarin centraal staan. We kijken daarvoor dus niet alleen naar bedrijven, maar ook naar scholen en kenniscentra. Door samenwerkingen en cross-overs tussen verschillende sectoren kan de groei van bedrijven en sectoren versneld worden”, zegt Stijn Bijnens.

Cegeka

Bijnens heeft met de publieke investeringsmaatschappij LRM een cruciale rol heeft gespeeld in het economisch ontwaken van de provincie aan de rand van de parking. Daar komt nu een einde aan. Vanaf januari wordt de wonderboy van weleer, die elf jaar de Limburgse investeringsmaatschappij LRM leidde, de nieuwe CEO van het Hasseltse IT-bedrijf Cegeka, waar oprichter André Knaepen een stap opzij zet.