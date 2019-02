De huisdokter gaat cowerken Sint-Truiden krijgt eerste samenwerkplek voor medische beroepen Dirk Selis

05 februari 2019

18u23 0 Sint-Truiden Een nieuw multidisciplinair centrum voor medische beroepen opent de deuren op de Tongersesteenweg in Sint-Truiden. De samenwerkplek brengt huisartsen, specialisten en paramedici samen om hen te ontlasten van hun niet-medische verplichtingen.

“Behalve het aanbieden van ultra-moderne instapklare kabinetten, heeft Medpoint een aantal ondersteunende diensten aan waardoor artsen en paramedici zich 100 procent kunnen focussen op hun werk en het welzijn van hun patiënten” zegt Jens Raskin, medeoprichter van Medpoint.

“Wij zorgen voor de arts en de arts zorgt voor de patiënt,” klinkt het veelbelovend.

Dokterspraktijk per uur

Wat Medpoint uniek maakt, is de grote flexibiliteit. Zo zijn er naast de vaste kabinetten ook een aantal flex-kabinetten die voor een aantal uren geboekt kunnen worden. Ideaal voor starters. Reserveren gebeurt heel eenvoudig online. Wachtruimte, onthaal, ontspanningsruimte en schoonmaak zitten inbegrepen in de prijs.

“Als je dat als starter op je ééntje allemaal moet bekostigen, betaal je een veelvoud van de prijs,” aldus dokter Julie Nassen, huisarts en medeoprichtster van het centrum.

Maar het concept laat de dokters ook toe om te besparen op allerlei vlakken. Kosten van de website, het onthaal, de wachtruimte, de parking en de maandelijkse vaste kosten worden immers allemaal gedeeld. Bovendien bekomt

Medpoint krijgt belangrijke schaalvoordelen bij zijn leveranciers dankzij het afnemen van grotere volumes. Denk aan medisch materiaal, online agenda en medische software. Maar ook op medisch vlak heeft het zo zijn voordelen. De artsen werken bij Medpoint in een multidisciplinair kader.

Ze bevinden zich niet langer alleen op een eiland maar worden omringd door een team van collega’s uit allerlei takken van de medische wereld. Ze kunnen bij elkaar advies inwinnen of naar elkaar doorverwijzen.

Werk-privébalans

“Een directe samenwerking onder één dak verhoogt de kwaliteit,” vertelt Jo Voets, die als ervaren orthopedagoog en voorstander van integrale zorg Medpoint vanaf de start ondersteunde. Tot slot is er nog het dienstenpakket. Naast het ter beschikking stellen en onderhouden van de kabinetten en bijhorende faciliteiten biedt Medpoint nog tal van ondersteunende diensten aan. Zowel administratief, juridisch als op vlak van IT. De artsen en paramedici worden op die manier volledig ontlast van deze tijdrovende taken die anders nog vaak buiten de consultaties moeten worden uitgevoerd. Hierdoor hebben ze meer tijd vrij voor de patiënt, hun gezin en voor zichzelf met als resultaat een betere “work-life” balans en indirect een hogere kwaliteit van hun werk.