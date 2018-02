De Gebrande Winning is beste bierrestaurant van België BIRGER VANDAEL

10 februari 2018

23u21 0 Sint-Truiden Het Truiense restaurant 'De Gebrande Winning' is verkozen tot beste bierrestaurant van België. Een knappe prestatie voor chef Raf Sainte (44) en zijn partner Mieke Musiek, die pas drie jaar bezig zijn met het restaurant. "Het speelt in ons voordeel dat we ons eigen ding doen en een charmante indruk achter laten", reageert Raf erg tevreden.

Het restaurant aan de Zepperenweg versloeg in de wedstrijd oud-winnaar 'De Heeren van Liedekercke' en het eveneens bekende 't Hommelhof in Watou bij Poperinge. "Als je zo'n tegenstander kunt kloppen, betekent dat toch wel wat. We werden een beetje gek toen we hoorden dat we de winnaars waren. Uiteraard gaan we de oorkonde dan ook een mooi plaatsje in de zaal geven. Amper drie jaar zijn we bezig, maar we hebben hier heel veel voor gedaan en dit doet dus wel erg veel deugd", vertelt Raf.





De keuken van de zaak heeft haar oorsprong bij Simone en Mariette, de grootmoeder van Raf en de grootmoeder van Mieke. "Ik herinner me hoe oma met haar 'big shopper' alle winkels van de stad bezocht om toch maar de dikste kalkoen te hebben. Toen vond ik het een beetje gek, maar nu gaan we te werk met dezelfde respect liefde voor het product", lacht de chef. "Ook onze Bierclub is een troef. Recent gingen we nog met het gezelschap op gastronomisch weekend om twaalf gerechten met een biertje te drinken. De bedoeling is niet om iedereen zat te voeren, wel om de combinatie te proeven."





Voor Raf gaat het nu snel, nadat hij eerst jarenlang ervaring opdeed in restaurants. "Bij anderen werd ik toch altijd een beetje in een vakje geplaatst en nu geniet ik ten volle van mijn vrijheid. Ik ben helemaal open gebloeid en dit is de kers op de taart. Elke tevreden klant is een kleine trofee natuurlijk. Ik wil mijn partner, onze twee vaste werknemers en alle tijdelijke krachten bedanken. Zonder hun bezieling was dit niet gelukt."