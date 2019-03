Danny, Dimitri, Joris en Liesbeth zijn op zoek naar 2.500 euro voor 100km-run Kom op tegen Kanker Dirk Selis

11 maart 2019

10u31 0 Sint-Truiden De 100km-run voor Kom op tegen Kanker is een uniek loopevenement ten voordele van kankeronderzoek en kun je gerust beschouwen als het broertje van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, waarbij sinds 2010 jaarlijks duizenden enthousiaste fietsers samen trappen tegen kanker. Danny, Dimitri, Joris en Liesbeth besloten hun borst nat te maken en er aan deel te nemen.

“Als fervente duursporters leggen we tijdens het jaar veel kilometers af. We zijn overenthousiast dat we op zondag 24 maart 2019 via de 100km-run onze sportieve inspanningen kunnen inzetten voor het goede doel. Kanker schuilt achter elk hoekje en treft bijna iedereen in onze samenleving, direct of indirect. Ook ons team is niet ontsnapt aan de gevolgen van de ziekte. Met een enorme motivatie gaan we dan ook deze fysieke uitdaging aan en hopen we zo een steentje bij te dragen aan de strijd tegen kanker”, zegt Danny Vandormael.

2.500 euro

“Per team komen er vier lopers aan de start, die samen 100 km lopen ten voordele van de strijd tegen kanker. 40 + 30 + 20 + 10 = 100, dat is het principe dat we volgen. Het parcours wordt uitgestippeld op en rond Provinciaal Domein De Schorre in Boom. Per team zijn er vier lopers. Joris start als eerste, en na elke tien kilometer sluit een extra loper van het team aan. De eerste loper legt dus 40 kilometer af, Dimitri 30 km, Liesbeth 20 km en Danny 10 km. We lopen samen, komen ook samen over de finish en ons team legt op die manier samen honderd kilometer af. Om te mogen deelnemen moeten we als team 2.500 euro inzamelen. En daar hebben we een plannetje voor bedacht”, zegt Joris Jackers.

Faaalip!

“Wij hebben ons lot verbonden aan de bekendste cafébaas van Zepperen, Faaalip van café ‘t Elfde Gebod. Samen nodigen we de mensen uit om op 15 maart vanaf acht uur te komen genieten van een frisse pint, een lekkere JO Bier of een shotje uit de shotjesbar. Dj Will & Dj Micha zullen ervoor zorgen dat we veel calorieën verbranden op de dansvloer. Toch wat honger? We voorzien partysnacks en hamburgers, zodat we de hele nacht kunnen doorgaan”, besluit Liesbeth Vandormael.