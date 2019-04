Dak vat vuur tijdens renovatiewerken Toon Royackers

13 april 2019

15u07 3 Sint-Truiden Langs de Naamsesteenweg in Sint-Truiden is zaterdagmiddag brand uitgebroken op de zolder van een woning. Het vuur ontstond kort voor 13 uur tijdens renovatiewerken. De toegesnelde brandweerlui van post Sint-Truiden konden het vuur gelukkig beperkt houden tot de zolderverdieping.

Het waren de bewoners zelf die ‘s middags plots de vreemde brandgeur en de rookontwikkeling opmerkten. Even later sloegen de vlammen al door de zolder. Maar brandweerzone Zuid West Limburg had gelukkig manschappen in de kazerne van Sint-Truiden standby staan. Zij waren al na enkele minuten ter plaatse om de zolder binnen te dringen. Daar kregen ze de beginnende brand na tien minuten onder de controle. Zo kon nipt een uitslaande dakbrand vermeden worden. De schade onder het dak en de zolder is desondanks wel groot. Het huis werd voorlopig onbewoonbaar verklaard. De precieze oorzaak van de brand was zaterdag nog niet bekend.