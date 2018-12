D&D Consulting geeft Huys Germeys een nieuw leven vdt

14 december 2018

09u11 0

Huys Germeys heeft een nieuwe bestemming gekregen. In deze 17de-eeuwse dokterswoning met bijbouw werden in de jaren ’60 de lokale belastingsdiensten gevestigd. Later namen ook Monumentenzorg en de Watering van St.-Truiden hun intrek in de gebouwen.Toen in de jaren ’80 het Cicindriacomplex gebouwd werd, verhuisden de belastingdiensten naar daar. Wat later trokken ook Monumentenzorg en de Watering uit het gebouw en stond het geruime tijd leeg. Begin 21ste- eeuw verkocht de Vlaamse Gemeenschap het pand aan D&D Consulting. “Na een lang proces konden we eindelijk van start met de verbouwing, die in januari 2017 werd aangevat”, zegt Geert Dewalheyns. “Vandaag zijn we trots op het resultaat. Het gebouw zal dienen als kantoren-en praktijkencentrum, maar daarnaast zullen er ook co-working plekken beschikbaar zijn, net als vergaderzalen, die te boeken zijn al dan niet met catering. Er is immers een volledig uitgeruste restaurantkeuken voorzien. Verder kunnen er bedrijfsfeesten, seminaries, opleidingen en allerhande events doorgaan, al dan niet met dinners.”