Cuvee Clarisse is beste zwaar donker bier ter wereld 18 augustus 2018

02u25 0

Cuvée Clarisse, de robijnrode gerstewijn van Brouwerij Wilderen, werd tijdens de World Beer Awards bekroond tot beste zwaar donker bier ter wereld. Bijna tien jaar nadat Gouden Carolus Classic de titel behaalde, schittert nu opnieuw een Belgisch 'strong dark beer' als beste bier wereldwijd.





De World Beer Awards zijn 's werelds grootste en meest prestigieuze bierwedstrijd. De bieren worden door een professionele jury beoordeeld op basis van stijlkenmerken volgens de respectieve bierstijlen waartoe zij behoren. Naast winnaars per continent en per land worden ook de wereldwijd beste bieren in de verschillende bierstijlen uitgeroepen.





"De voorbije jaren werden vooral Amerikaanse en Canadese brouwerijen onderscheiden met de titel van 'Best Strong Dark Beer in the World', terwijl het nochtans een typische Belgische bierstijl is", geeft Mike Janssen, eigenaar van Brouwerij Wilderen, aan. "Cuvée Clarisse werd in het najaar van 2014 gelanceerd en won sindsdien meermaals gouden medailles op de World Beer Awards en de World Beer Challenge in 2016 en 2017. Dit jaar wonnen we al op de World Beer Challenge. Dat wij nu worden uitgeroepen tot World Style Winner in de categorie 'Best Strong Dark Beer' is een hele eer, ook al omdat het bijna tien jaar geleden is dat nog een Belgisch bier die titel mocht voeren, namelijk Gouden Carolus Classic in 2009. De titel 'Best Strong Dark Beer in the World' is een erkenning voor het vakmanschap en de passie waarmee onze mensen brouwen" (DSS)