Cultureel Centrum De Bogaard op zoek naar goedkope fotografen. Beroepssector reageert: “Shockerend en pijnlijk” Dirk Selis

18 februari 2019

14u38 0 Sint-Truiden De Stad Sint-Truiden is met een niet alledaagse advertentie op zoek naar fotografen om hun werking tegen inkomtickets in beeld te brengen. Maar dat is niet naar de zin van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen, die snoeihard uithaalt naar de Stad Sint-Truiden: “Shockerend en pijnlijk”.

“Het cultuurcentrum De Bogaard bruist meer dan ooit tevoren: de levendige foyer, het brede aanbod met expo’s, theater, kindervoorstellingen, vormingen... Een gezellige en open sfeer, maar niemand om het vast te leggen! Daarom zoeken we fotografen die zich thuis voelen in kunstzinnige sferen en geïnteresseerd zijn in ons programma. Het wordt jouw taak om de sfeer van het cultuurcentrum om te zetten in mooi beeldmateriaal. Hierbij kom je in contact met de kunstenaars en het publiek en word je zo deel van onze werking. Je wordt uitgenodigd op de vernissages van de nieuwe expo’s, de seizoensvoorstelling en kijkt backstage mee hoe de opbouw van performances in hun werk gaan. Daarnaast ben je vrij om zelf te kiezen hoe vaak en welke producties je vastlegt. Jouw beelden gebruiken we op onze sociale media en andere communicatiekanalen, uiteraard steeds met jouw naamvermelding. In ruil daarvoor kan je gratis genieten van het volledige aanbod van de Bogaard”, klinkt het bij CC De Bogaard.

Pijnlijk

Mieke Coppieters van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen reageert fel. “Het is een probleem dat wie een creatief beroep heeft dat maar ‘gratis’ moet doen, of ‘voor een symbolische vergoeding’ (zoals in dit geval gratis tickets). Alsof het hier niet om een volwaardige zelfstandige beroepsactiviteit zou gaan, waarvan de betrokken fotograaf moet leven, belastingen moet betalen… Mensen beschouwen creatieve beroepen al te vaak als een soort ‘hobby’, waarvoor ze niet betaald moeten worden. Wat daarbij in dit geval extra ‘shockeert’ en pijnlijk is, is dat deze vraag of oproep vanuit een eveneens heel creatieve sector komt. Zijn de artiesten die op het podium van De Bogaerd komen optreden bereid om te komen werken in ruil voor gratis zitjes in de zaal voor hun partner en kinderen? Of willen ze daar toch ook liever volwaardig voor betaald worden? Zulke oproepen werken oneerlijke concurrentie in de hand. Vanuit onze fotografen komt hier veel reactie op. Ik quote een reactie van een beroepsfotograaf, die volgens mij heel goed omschrijft waar de schoen knelt: “Ik zoek iemand die echt groene vingers heeft en gratis mijn haag komt snoeien! Zijn naam zal ik publiceren!” Bovenstaande oproep zou iedereen vreemd vinden. Waarom vindt men het dan niet vreemd dat een beroepsfotograaf betaald wil worden voor zijn of haar werk?”