CSI voor bescherming van wilde hamsters PXL redt met uitsterven bedreigde korenwolf Dirk Selis

04 januari 2019

10u28 0 Sint-Truiden De veldhamsterof korenwolf is een knaagdier dat voorkomt in landbouwgebieden in Zuid-Limburg. In Nederland en België is het een met uitsterven bedreigde soort die zich alleen dankzij fokprogramma’s kan handhaven in het zuiden van beide Limburgse provincies. Om dit goed te kunnen opvolgen doen onderzoekers van de PXL-opleiding groenmanagement en biotechnologie onderzoek naar de genetische verschillen van de populaties. Dit doen ze door haren van de hamster te verzamelen.

“De korenwolf of hamster is een knaagdier. Hij is de grote neef van de goudhamster die veel als huisdier wordt gehouden. Korenwolven eten vooral graan, zaden en wortels. Vroeger, toen er nog veel hamsters waren, aten ze soms hele akkers kaal. Daarom was hij bij de lambouwer geen graag geziene gast en kreeg hij de bijnaam ‘koren-wolf’. Nu is de korenwolf zeldzaam en een in Europa beschermde diersoort. Korenwolven leven solitair. Alleen als het vrouwtje vruchtbaar is, laat ze een mannetje toe in haar territorium en burcht. Daarna moet hij maken dat hij wegkomt. Het vrouwtje verzorgt de jongen dan ook in haar eentje. Het heeft geen zin om hem gaan te zoeken want de korenwolf doet van oktober tot maart een winterslaap in holen onder de grond dus is momenteel niet zichtbaar. Wie dat wil kan hem wel gaan zien in de Gaia Zoo in Kerkrade Nederland.” vertelt professor Alain Devocht.

PXL, harenverzamelaar

Om het succes van uitzetting van gefokte hamsters op te volgen, wordt de genetische diversiteit van de populatie gemonitord via DNA-profiling. Hiervoor worden eerst haren (methaarfollikels) verzameld uit haarvallen die geplaatst worden in de ingang van hamsterburchten.

“Vervolgens wordt hieruit met een geschikte methode DNA gehaald op basis waarvan een genetisch profiel kan worden opgesteld, uniek voor een hamsterindividu. Door vergelijking van DNA-profielen kan verwantschap en afstamming van hamsters worden bepaald en de genetische diversiteit van de populatie worden ingeschat, opgevolgd en bijgestuurd. CSI voor de bescherming van wilde hamsters.” besluit professor Devocht.