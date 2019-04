Cor van Otterloo, ceo van Punch Powertrain, overleden op 63-jarige leeftijd: “We verliezen één van de meest succesvolle bedrijfsleiders van provincie” Dirk Selis

19 april 2019

14u10 47 Sint-Truiden Cor van Otterloo, ceo van Punch Powertrain, is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden na een kort ziekbed. Hij werd 63 jaar. De verslagenheid is groot om het verlies van één van de meest succesvolle bedrijfsleiders van de provincie, die in 2013 nog de Ondernemersprijs Herman Dessers won. “Cor was één van ons. Een Eindhovenaar die ook een beetje Truienaar werd” zegt Truiens burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Van Otterloo was sinds 2007 ceo van het Truiense bedrijf Punch Powertrain, dat automatische versnellingsbakken produceert. “Onder zijn leiding maakte het bedrijf een enorme groei door”, klinkt het in een mededeling. “Voor de medewerkers was Cor niet alleen een leider, maar ook een inspirator en vooral een enorm warm mens. Zijn toewijding, vriendschap en warmte zullen we voor altijd missen” zegt HR-Manager Yves Frenay met een krop in de keel aan de telefoon.

Verslagenheid

Binnen de Limburgse politieke, academisch en economische wereld reageert men met verslagenheid. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar de familie, vrienden en medewerkers van Cor. Wij wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke periode”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Cor van Otterloo won in 2013 de Ondernemersprijs Herman Dessers, een erkenning die Voka – KvK Limburg ieder jaar toekent aan een uitzonderlijke ondernemer. “We roemden toen al zijn aandeel in de opmerkelijke groei die het bedrijf doormaakte”, zegt Leten. “Vandaag blijven we vol bewondering naar zijn verwezenlijkingen kijken. Hij maakte van een in systeemcrisis verkerend Punch Powertrain een toonaangevend bedrijf dat tot ver buiten de Limburgse provinciegrenzen naam en faam maakt. Ondanks het enorme succes wist Cor het bedrijf ook verder te verankeren in onze provincie. Limburg verliest met andere woorden één van de meest toonaangevende en succesvolle bedrijfsleiders. Hij was een voorbeeld en inspiratie voor velen. Momenteel overheerst het verdriet en het gevoel onmacht, maar later kunnen we dankbaar terugblikken op de onnoemelijke meerwaarde die hij als ondernemer én als mens achterlaat.”

Truienaar

“Limburg verliest te vroeg een zeer grote mijnheer. Onze provincie had hem nog nodig, om verder te kunnen groeien”, zegt Limburgs gouverneur Herman Reynders. “Als burgemeester van Sint-Truiden heb ik hem ervaren als een gedreven, gepassioneerde man met een enorme drive voor de automotive sector in onze stad en regio. Je kon hem 24 op 7 bereiken. Maar hij was ook een bijzonder aangename, fijne man om mee samen te werken. Hij hield ook van Sint-Truiden. Vooral de bloesempracht kon hem ontroeren. Cor was één van ons. Een Eindhovenaar die ook een beetje Truienaar werd” zegt Truiens burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Leerfabriek

“Cor kent grote appreciatie bij onze Hogeschool PXL. Een grote meneer. Hij was een bruggenbouwer tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Zo creëerde hij een leerfabriek voor duaal leren waar onze technische opleidingen steeds terecht konden om theorie in praktijk om te zetten. Iets wat voorheen vaak niet mogelijk was door de hoge kosten van het opleidingsmateriaal” zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. “Onlangs zag ik hem nog op het afscheid van Stijn Bijnens bij LRM. Hij vertelde me gepassioneerd hoe hij nog verder wou gaan om de grenzen tussen onderwijs en de bedrijfswereld te laten vervagen. Door de grote groei van punch, die hij in sterke combo met Stijn Bijnens heeft gerealiseerd, heeft Limburg een antwoord geboden op de recessie en voor vele gezinnen tewerkstelling gerealiseerd.”