Concerten op 90 meter hoge Abdijtoren PITFESTIVAL ZORGT VOOR SFEER EN MUZIEK OP ZES VERSCHILLENDE LOCATIES DIRK SELIS

18 augustus 2018

02u47 0 Sint-Truiden Op zes verschillende locaties in Sint-Truiden is er zondag het PITfestival. Opvallend: ook bovenop de 90 meter hoge Abdijtoren staan concerten gepland, daarmee is het festival het hoogste van het land. Bijzonder wordt de hommage aan souldiva Aretha Franklin.

Zondag 19 augustus gaat het nieuwbakken PITfestival van start. Op zes unieke locaties tonen bekend en minder bekend talent hun muzikale kunsten aan het grote publiek. Met een optreden op de 90 meter hoge abdijtoren gaat het PITfestival alvast de geschiedenis in als het hoogte festival van België. Eerder werd bekendgemaakt dat De Kreuners headliner zijn op de Grote Markt en daar voegt de organisatie nu nog wat sterke namen aan toe. Zo werden de stevige rockers van The Kids op de affiche gezet, om zo het geheel te laten baden in de Belpopgeschiedenis. "Wij hadden van bij het begin de ambitie om anders en creatiever te zijn dan andere stadsfestivals. Wij mikken op 6.000 bezoekers", zegt organisator Wim Wynants.





Anders en uniek zijn de programmatie en de locaties in ieder geval. Zo kan je komen genieten van akoestische optredens bovenop de 90 meter hoge Abdijtoren en een leuke uitschieter is ook Lalaland, een knalroze tent in de vorm van een kerk op de Grote Markt. Ook het jonge geweld van jeugdhuis Expo springt enthousiast mee op de kar. Zij organiseren op de stadsvest het minifestival Pit Export met een alternatieve programmatie én leuke wedstrijden als een hotdog-eet-competitie. Kinderen zijn dan weer baas in de abdijsite, waar een aantal workshops op maat worden georganiseerd. Ze kunnen er sporten en dansen, maar krijgen er ook een pittig pretpakket.





Lef en ambitie

In het unieke decor van de academiezaal is er ruimte voor klassieke muziek en Latin jazz. Schepen van Evenementen Pascal Vossius toont zich tevreden: "PITfestival wil meer zijn dan enkel wat optredens op de Grote Markt. De organisatie toont dat ze lef en ambitie hebben om het festival te laten uitgroeien tot een vaste waarde in onze regio en geeft de stad een muzikale uitstraling. Bijzonder wordt ook de hommage van tal van artiesten aan souldiva Aretha Franklin."





De Truiense horeca werd ook actief betrokken. Er zijn heel wat deelnemende zaken die bijvoorbeeld een 'pittig menu' serveren, ze programmeren bands voor hun terras of geven hun klanten een pittige attentie. "Wij zijn bijzonder blij dat we de kans krijgen om actief mee te werken aan dit evenement, want alleen samen kunnen we heel de stad laten bruisen", aldus Luc Withofs, voorzitter van Horeca Sint-Truiden.





www.pitfestival.com